馬斯克：SpaceX與蘋果談過iPhone衛星通訊合作

全球首富馬斯克週四 (8 日) 透露，旗下太空探索公司 SpaceX 已和蘋果進行會談，涉及「星鏈」Starlink 衛星寬頻服務為 iPhone 14 系列提供緊急通訊功能。

蘋果週三宣布與美國衛星通訊業者 Globalstar 合作，為 iPhone 14 用戶提供衛星 SOS 緊急聯絡功能，引發市場熱議，蘋果此舉確定跨入衛星通訊市場，有望加速低軌道衛星發展。

早已投入相關領域的馬斯克週四透露，旗下太空探索公司 SpaceX 已與蘋果談過 iPhone 衛星通訊合作。

(圖片：AFP)

馬斯克在推特上透露：「SpaceX 與蘋果就 Starlink 連接服務進行一些富有希望的談話。iPhone 團隊真得超級聰明。當然，如果手機的軟體和硬體適用於基於太空的訊號，而不是 Starlink 純粹模擬手機行動通信基地台，那樣的效果是最好的。」

蘋果已透過先進製造基金向 GlobalStar 投入了 4.5 億美元，用於衛星基礎設施建設，以支持衛星服務功能。iPhone 14 的衛星通訊服務最初僅在美國和加拿大地區提供，並且將免費使用兩年，未來幾個月內將推廣到其他市場。

SpaceX 和蘋果之間是否合作還有待觀察 (圖片：SpaceX 官網)

市場解讀，SpaceX 和蘋果之間是否合作還有待觀察，但值得注意的一點是，蘋果新品發布會前，SpaceX 8 月底就宣布與美國三大電信公司之一的 T-Mobile 合作，明年起 SpaceX 衛星將與 T-Mobile (TMUS-US) 手機直接連線，讓使用者直接透過衛星聯網方式無障礙地通話、發送簡訊或上網。

Globalstar (GSAT-US) 週四尾盤暴跌 18.93% 至每股 1.67 美元。 蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.96% 至每股 154.46 美元。