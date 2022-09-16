IPhone 14周五開賣 蘋果股價準備攀升

蘋果 (AAPL-US) 將於本周五 ( 9 月 16 日) 開賣 iPhone 14 和 iPhone 14 plus，由於蘋果股價在新機發布的前幾個月通常會上漲，令蘋果股東高度期待。

蘋果本月稍早推出 iPhone 14 等一系列新品，且 iPhone 14 的起價為 799 美元，而 iPhone 14 plus 的起價為 899 美元，與 iPhone 13 當年推出的美國售價無異。

新 iPhone 上市與蘋果股價的關係

從歷史上看，蘋果的股價在 iPhone 發布日的漲幅不大，不到 1%，但回溯至第一代 iPhone 的發布，蘋果股價在新一代 iPhone 發布後頭一個月平均上漲 1.6%，之後漲幅持續攀升，在發布後的頭 3 個月平均漲幅 3.5%，而發布後 6 個月的平均漲幅來到 14%。

iPhone 銷售額對蘋果至關重要，根據最近一季財報，iPhone 銷售額為 407 億美元，幾乎佔蘋果 830 億美元季度營收總額的一半。

儘管高通膨等宏觀問題存在，消費者仍渴望獲得新手機。Wedbush 分析師 Daniel Ives 最新研究報告寫道，「儘管宏觀經濟風暴持續增加，根據我們最近的確認，蘋果向亞洲供應商發出的 9000 萬部 iPhone 14 初始訂單仍保持穩定，可能會與 iPhone 13 持平。」

Ives 補充，這點說明消費者對蘋果新一代 iPhone 的基本需求狀況，「我們預估全球 10 億 iPhone 用戶中，有 2.4 億用戶已經 3 年半沒有升級手機了。」

蘋果股價可望受新機開賣提振。此前在美國公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期後，蘋果股價一直走疲，該股今年迄今下跌 13%，周四再收低 1.89%，報每股 152.37 美元。