Counterpoint：5G手機全球出貨量首度超過4G手機

Counterpoint 分析師 Neil Shah 週四 (15 日) 透露，根據最新調查結果顯示，截至 2022 年第二季，5G 手機佔全球手機出貨量的 49.9%，超過 4G 手機的 49.7%。

在 5G 手機首次推出僅三年後，5G 手機的全球出貨量已經超過了 4G 手機，這顯示出一個明顯的趨勢，消費者正逐漸淘汰舊設備並且傾向購買能夠連接到 5G 網路的新手機。

5G 手機全球出貨量 今年第二季首度超過 4G 手機 (圖片：Counterpoint)

Shah 表示，回顧 1G 至 5G 行動通訊技術演進史，每一代都催生新的設備外型，每一代使用者的成長速度都比前一代快，而 5G 的發展速度比 4G 更快。

5G 的發展速度比 4G 更快 (圖片：Counterpoint)

美國電信業者一直在推動 5G 普及，Verizon 在今年年初表示有三分之一的用戶擁有 5G 手機，並透過補貼與促銷活動使美國民眾以更便宜的價位獲得 5G 手機。消費者也不僅僅會購買價格較高的旗艦級 5G 手機，因為越來越多的中階和入門級 5G 手機上市。

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 今年 3 月中旬發布報告預期，5G 技術已從售價 550 美元以上的高階智慧手機市場，進入售價介於 250 美元至 550 美元的中階市場，現在甚至可以在部分國家買到價格更便宜的 5G 手機。

Shah 表示，中國和台灣晶片製造商優先考慮生產 5G 晶片，壓低晶片價格，並推動平價 5G 設備生產，這將助攻 5G 手機普及化。