Counterpoint：5G手機全球出貨量首度超過4G手機

Counterpoint：5G手機全球出貨量首度超過4G手機 (圖片：AFP)
Counterpoint：5G手機全球出貨量首度超過4G手機 (圖片：AFP)

Counterpoint 分析師 Neil Shah 週四 (15 日) 透露，根據最新調查結果顯示，截至 2022 年第二季，5G 手機佔全球手機出貨量的 49.9%，超過 4G 手機的 49.7%。

在 5G 手機首次推出僅三年後，5G 手機的全球出貨量已經超過了 4G 手機，這顯示出一個明顯的趨勢，消費者正逐漸淘汰舊設備並且傾向購買能夠連接到 5G 網路的新手機。

5G 手機全球出貨量 今年第二季首度超過 4G 手機 (圖片：Counterpoint)
5G 手機全球出貨量 今年第二季首度超過 4G 手機 (圖片：Counterpoint)

Shah 表示，回顧 1G 至 5G 行動通訊技術演進史，每一代都催生新的設備外型，每一代使用者的成長速度都比前一代快，而 5G 的發展速度比 4G 更快。

5G 的發展速度比 4G 更快 (圖片：Counterpoint)
5G 的發展速度比 4G 更快 (圖片：Counterpoint)

美國電信業者一直在推動 5G 普及，Verizon 在今年年初表示有三分之一的用戶擁有 5G 手機，並透過補貼與促銷活動使美國民眾以更便宜的價位獲得 5G 手機。消費者也不僅僅會購買價格較高的旗艦級 5G 手機，因為越來越多的中階和入門級 5G 手機上市。

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 今年 3 月中旬發布報告預期，5G 技術已從售價 550 美元以上的高階智慧手機市場，進入售價介於 250 美元至 550 美元的中階市場，現在甚至可以在部分國家買到價格更便宜的 5G 手機。

Shah 表示，中國和台灣晶片製造商優先考慮生產 5G 晶片，壓低晶片價格，並推動平價 5G 設備生產，這將助攻 5G 手機普及化。

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