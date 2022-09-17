回擊能源供應威脅 德國強勢接管俄油企三煉油廠

德國政府週五 (16 日) 宣布，接管俄國石油巨擘 Rosneft 在德國子公司的業務，以及其 3 座煉油廠控制權，作為應對能源危機行動的一部分。

德國經濟部週五發布聲明指出，俄羅斯石油公司 Rosneft 德國子公司已被能源監管機構德國聯邦網路局 (Federal Network Agency) 信託管理。德國還將接管其 3 座煉油廠控制權，其中位於 Schwedt 煉油廠為德國第四大煉油廠，供應柏林 90% 的燃料。

該聲明提到，透過託管制度，德國可以反擊能源供應的威脅，為 Schwedt 煉油廠的未來奠定重要基石。

德國總理蕭茲 (Olaf Scholz) 週五在記者會上表示：「這是一項影響深遠的能源政策決定，目的是保護我們的國家。我們早知俄羅斯不再是可靠的能源供應商，我們是深思熟慮後才做出這個決定，這是不可避免的情況。」

德國總理蕭茲抨擊，德國早知俄羅斯不再是可靠的能源供應商 (圖片：AFP)

俄烏戰爭戰火持續延燒，面對俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟對俄國經濟實施多輪制裁，根據歐盟的制裁，德國決心在今年年底前停止從俄羅斯進口石油，努力擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。俄羅斯政府則停止北溪一號 (Nord Stream 1) 輸送天然氣至德國進行報復。

儘管強勢接管 Schwedt 煉油廠很可能會遭受俄羅斯報復，蕭茲稱：「德國已經排除了俄羅斯原油供應可能突然停止的可能性，我們準備好了。」

透過控制這些煉油廠，德國希望使用俄羅斯以外國家的原油進行煉油作業，目前正在與哈薩克磋商。

事實上，這不是首次德國政府掌控俄羅斯能源資產，此前，德國政府 4 月也託管了俄國國營天然氣公司 Gazprom 在德國的業務 Gazprom Germania。

接管俄羅斯能源資產外，德國政府還在考慮是否將該國最大的天然氣進口公司 Uniper 和另兩家大型天然氣進口商國有化，防止德國能源系統崩潰。

TTF 基準荷蘭天然氣期貨週五下跌 1.65%，報 214.285 歐元 / 兆瓦時。WTI 原油期貨價格升 1 美分至每桶 85.11 美元。Brent 原油期貨價格上漲 0.6% 至每桶 91.35 美元。