鉅亨美股雷達：美股迎來四巫日 聯邦快遞取消全年財測並推動撙節

美股重要看點：

美股迎來「四巫日」。美國將公布 9 月密大消費者信心指數。美國 10 年期公債殖利率來到 3.473%。美股期貨週五 (16 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.77%，標普 500 期貨跌 0.85%，那斯達克 100 期貨跌 1.00%。

在高於預期的通膨數據發布後，美股餘震還未完全平息，周五 (16 日) 將代表新的「四巫日」到來，在亞股、歐股普遍低迷之際，投資人擔心周五動盪加劇。

高盛數據顯示，本周五約有 3.2 兆美元的金融衍生品即將到期。其中，大約 20 億美元與標普 500 指數掛鉤，而 5000 億美元與單一股票掛鉤。

交易商擔心，在 8 月份高於預期的通膨數據下，股票市場將重新測試 6 月低點。除此之外，對聯準會升息預期也在升高，儘管多數分析師仍預計聯準會升息 75 個基點，但升息 100 基點的討論正逐漸升溫。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 周四 (15 日) 表示，為了壓制通膨，聯準會 (Fed) 最終可能會將利率升到 4.3% 以上。

有酒店之王之稱的前喜達屋資本集團執行長 Barry Sternlicht 警告，如果聯準會不停止升息，美國經濟將在嚴重衰退邊緣徘徊。

Sternlicht 提到，聯準會的問題在於他們參考的數據太舊了，這扭曲他們對經濟現況的理解，而他們正用不必要的大錘打擊經濟，他們不需要這樣做。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月密大消費者信心指數初值，預估 60，前值 58.2

重要個股動態：

美國物流巨頭聯邦快遞 (FedEx) 表示，由於總經趨勢大幅惡化，將取消 6 月發布的 2023 會計年度財測，該公司並宣布關閉多處辦公室、停飛貨機等多項撙節措施。股價週五盤前跌逾 20%。

根據周四盤後的初步財報，聯邦快遞第 1 季調整後每股盈餘 3.44 美元、營收 232 億美元，不如華爾街預估的每股 5.14 美元、235.9 億美元。

為了撙節成本，聯邦快遞將關閉 90 個辦事處和五個企業辦公室、停飛部分貨機、減少周日的地面快遞，並延後招募人力和取消專案，但未提及是否裁員。該公司並將全年資本支出削減 5 億美元，如今為 63 億美元。

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果 (AAPL-US) 將於本周五 ( 9 月 16 日) 開賣 iPhone 14 系列新機，由於蘋果股價在新機發布的前幾個月通常會上漲，令蘋果股東高度期待。

從歷史上看，蘋果的股價在 iPhone 發布日的漲幅不大，不到 1%，但回溯至第一代 iPhone 的發布，蘋果股價在新一代 iPhone 發布後頭一個月平均上漲 1.6%，之後漲幅持續攀升，在發布後的頭 3 個月平均漲幅 3.5%，而發布後 6 個月的平均漲幅來到 14%。

iPhone 銷售額對蘋果至關重要，根據最近一季財報，iPhone 銷售額為 407 億美元，幾乎佔蘋果 830 億美元季度營收總額的一半。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

針對 Netflix (NFLX-US) 推出廣告版訂閱方案的策略，Evercore ISI 分析師稱其為「網路產業最大催化劑」，且因此調升評級。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 針對 Netflix「廣告版訂閱服務」和「帳密共享」的營收機會進行專門分析後，將其股票評級從「符合市場表現」調升至「優於市場表現」，目標價自 245 美元上調至 300 美元。