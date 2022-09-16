iPhone 14熱賣 這檔ETF匯聚蘋果光行情看俏

9 月可謂蘋果 (Apple) 月，今 (16) 日眾所矚目的 iPhone 14 正式開賣，儘管台股蘋概股今天隨勢走跌，但法人表示，iPhone 14 高階款 Pro 系列機種熱銷，蘋果緊急追單，鴻海、台積電、大立光等台廠供應鏈，出貨有望跟著熱轉，國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW) 因成分股匯聚「蘋果光」，行情可望蓄勢待發。

國泰台灣 5G+ ETF 基金經理人蘇鼎宇表示，觀察蘋果相關供應商 8 月份營收，皆有強勁表現，包括有台積電、聯電、南電、啟碁等營收皆創高。

就整體銷量來看，蘋果今年上半年的 iPhone 整體銷量已達 1.1 億支，年增 3.66%，持續呈現成長；蘋果目前對於 iPhone14 系列的生產訂單量約 8500~9000 萬台，市場估 2022 年整體 iPhone 銷量可來到約 2.43 億支，年成長 1.5%，在近期全球消費性電子產品市場較為低迷的情況下，如同為供應鏈廠商注入一劑強心針。

法人指出，伴隨 iPhone 新機上市，受惠的蘋概股眾多，對於投資人來說，要想全面掌握並不容易，建議可透過投資布局鎖定 5G 供應鏈，且與蘋概股有高相關的台股 ETF，始可搭上新機上市引發的換機潮商機。

觀察台股 ETF 中，00881 主要鎖定台廠於 5G 產業鏈重要的個股，成分股中也涵蓋多檔台鏈 iPhone 供應商，如台積電、鴻海、聯發科、台達電、聯電等，持股不僅帶有蘋果光，且前五大成分股多在全球科技產業鏈扮演關鍵角色，投資人可參與該檔 ETF，趁近期股市修正幅度較大時，利用定期定額進場，隨景氣循環布局蘋概股商機。