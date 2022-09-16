墨比爾斯：若通膨持續居高不下 Fed可能升息至9%

「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 表示，隨著通膨持續高漲，美聯準會 (Fed) 最終利率目標可能調升至 9%。

墨比爾斯表示，由於通膨持續居高不下，Fed 可能不得不將利率提升到高於通膨的水準，在每次會議上將基準利率提升 100 至 200 個基點，以遏制通膨。

對於最終利率將達到何種水準，墨比爾斯的觀點是目前市場上最為激進的。市場普遍預期，Fed 將升息至 4% 左右的水準。

Jefferies 分析師 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 曾表示，美國核心 CPI 顯示通膨壓力極為頑固，這將改變市場對 Fed 的利率預期，原本被視為終點利率的 4% 如今看來「還不夠高」。

兩人認為，Fed 決策官員傳達的訊息，可能很快讓終端利率從 4% 轉向 4.5%，甚至更高。Fed 今年多次升息後，聯邦資金利率的目標區間目前介在 2.25-2.50%。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員已完全定價 Fed 下周升息 3 碼，升息 4 碼的機率也超過 34%，而且 11 月可能擴大升息力道，使利率在明年初達到約 4.3% 高峰。

墨比爾斯也談及加密幣，他認為央行忽視加幣幣，後果將會很危險。雖然與貨幣供應相比，加密幣沒那麼重要，但卻為許多人帶來財富。他尤其將比特幣視為未來市場走向重要指標。