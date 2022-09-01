廣告不實！加州立法禁止特斯拉號稱「完全自動駕駛」

美國加州參議院通過一項限定特斯拉 (TSLA-US) 描述其全自動駕駛 (FSD) 功能的法案，現已轉呈加州州長紐森 (Gavin Newsom) 簽名生效。

特斯拉自 2016 年以來一直在推銷 FSD 選配功能，但州立法者認為，一般人理智上判斷可能會以為該名稱意味汽車能夠完全自動駕駛，然而事實上不能。

目前市面上的車輛尚未實現完全自動駕駛。加州機動車輛管理局 (DMV) 手冊中規定，禁止車廠使用「自動駕駛」作為廣告宣傳，但規定歸規定，實際上從未落實執行。

參議院交通委員會主席 Lena Gonzalez 聲稱「這是嚴重的安全問題」並發起該法案，旨在遏制特斯拉的「虛假廣告」。

AAA 交通安全基金會 2018 年的一項調查發現，加購「Autopilot (自動駕駛)」等駕駛輔助選項的車主中，40% 真的認為汽車可以自動駕駛。

Gonzales 說：「加州民眾認為，完全自動駕駛真的完全自動了，但事實上不是。我們還得等另一個加州民眾被撞死嗎？」

加州並非唯一針對特斯拉 FSD 功能設限的監管單位，美國國家公路交通與安全管理局 (NHTSA) 也正對特斯拉的安全記錄進行多項調查，其中包括特斯拉車會撞上因故停在路旁車輛的一連串事件。

NHTSA 下令特斯拉提供可能涉及其自動駕駛系統的事故的詳細數據。 然而，特斯拉此前一直拒絕向監管機構或安全研究人員發布數據。

該法案在州長簽名後將成為法律，但仍不清楚新立法的有效性，因為執行新法律的責任仍落在 DMV 身上。新法案並未涉及技術本身的安全性，而是限制其宣傳的方式。