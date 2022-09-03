Apple Car還沒問世就備受喜愛！26%受訪車主稱「絕對考慮」要買

儘管蘋果尚未宣布生產自家電動汽車的計畫，但 Apple Car 已擁有一定的人氣與買氣。美國研究公司 Strategic Vision 最新年度調查顯示，如果蘋果真的生產 Apple Car，有 26% 受訪車主表示，他們「絕對考慮」要買。

Strategic Vision 近期對全美將近 20 萬個新車主進行年度調查，還首度將蘋果 (AAPL-US) 納入超過 45 個汽車品牌調查中。該調查結果顯示，26% 的受訪車主稱，他們「肯定會考慮」購買 Apple Car，排名僅次於本田 (Honda) 的 32%、豐田 (Toyota) 的 38%。

針對品牌印象喜好度的調查，24% 受訪車主表示「我喜歡它 (Apple Car)」，遠高於其他品牌。這凸顯蘋果強大的品牌影響力，消費者除了手機、電腦、手錶和機上盒外，果迷還對蘋果製造的汽車有著濃厚的興趣。

24% 受訪車主表示喜歡蘋果品牌 (圖片：AFP)

調查還指出，蘋果唯一的弱點是蘋果還沒有真正生產汽車，34% 的新車購買者表示，他們「不太了解」蘋果推出的汽車產品可能是什麼樣。

不過，Strategic Vision 總裁 Alexander Edwards 特別提到，調查結果顯示，其他汽車製造商應該擔心車主對蘋果的喜愛度排名第一，遠高於其他汽車大廠，為本田 (Honda)、豐田 (Toyota) 和特斯拉 (TSLA-US) 等強大汽車品牌的兩倍。而且有超過 50% 的特斯拉車主表示「肯定考慮」購買 Apple Car。

Edwards 認為：「蘋果在車型、動力系統、產品和其他關鍵功能方面的表現，最終將決定消費者對 Apple Car 的興趣程度。然而，蘋果品牌知名度和聲譽為其提供一個強大的後盾，各家廠商都應該做好準備。」

儘管 Apple Car 還沒問世，蘋果早已布局將 iPhone 拉入汽車戰場，蘋果今年 6 月 6 日在 2022 年全球開發者大會 (WWDC) 發表新一代 CarPlay 系統，市場分析，這可能展露蘋果未來 Apple Car 的體驗。市場還曾傳出，蘋果 2025 年推出自家電動車的可能性為 60% 至 65%。