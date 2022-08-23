涉竊取自動駕駛技術 蘋果前工程師和美國司法當局達成認罪協議

據《路透》報導，美國蘋果公司 (AAPL-US) 前工程師張小浪，周一 (22 日) 承認自蘋果內部竊取自動駕駛技術商業機密，也已經和美國司法當局達成認罪協議。中國小鵬汽車則主張，他們與蘋果無相關爭議，和該案件也無任何關聯。

張小浪周一在美國加州聖荷西聯邦法院承認一項商業機密竊盜罪。

根據美國檢調當局，被告張小浪在 2018 年 4 月表明希望到中國的自動駕駛汽車新創企業工作，他在預約飛往中國的航班之後，隨即從蘋果公司內部下載自動駕駛相關文件，包含一份汽車電路板的相關資料，以及原型產品的相關參考手冊和 PDF 檔案。

當張小浪準備搭機離開美國，在他通過聖荷西機場安檢後，隨即遭司法當局逮捕。

面對美國司法當局指控，張小浪一開始主張無罪，但案情發展至今，張小浪與聖荷西聯邦法院的認罪協議成立，該法院預定在 11 月 14 日作出判決。張小浪面臨最重 10 年有期徒刑和 25 萬美元罰款。

原本張小浪的打算是，在他離開蘋果之後返回中國，且進入小鵬汽車 (XPEV-US) 服務；而小鵬汽車方面也在今 (23) 日對此事作出回應。小鵬汽車主張，該公司與蘋果之間沒有相關爭議，和該案件也沒有任何關聯；並強調他們嚴格遵守相關法律，高度重視智慧財產權的保護。