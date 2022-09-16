〈台股盤前〉美股、台指期震盪收黑 盤面將以題材個股表現為主

台股昨 (15) 日受權王台積電壓回，多方後繼無力，終場僅小漲 11 點，美股四大指數同樣皆以下跌作收，台指期夜盤也大跌逾百點，反映整體市場觀望氣氛濃厚，預期今 (16) 日大盤震盪整理格局不變，以具題材個股表現為主。

美股四大指數 15 日全盤盡墨，除道瓊指數下跌 0.56% 外，其餘三大指數，包含那斯達克、標普 500 指數、費城半導體指數等，跌幅均超過 1%，台股 ADR 表現同樣疲弱，台積電 ADR (TSM-US) 大跌逾 2%，聯電 ADR(UMC-US) 跌幅也超過 0.6%。

盤面焦點，台電因應近年全台大規模停電事件，公布十年強化電網韌性建設計畫，規劃總投入逾 5645 億元，全面提升我國電網面對突發事故的因應能力，同時也擬由五大電廠直攻七大園區的用電大戶電力需求，備受外界關注，市場更點名，中興電、士電、華城、亞力等重電廠，都可望以配電變壓器、GIS(氣體絕緣開關設備) 等產品，大啖商機。

半導體年度盛會如火如荼展開，大廠也釋出進軍化合物半導體應用的決心，鴻海指出，將整合串起一條龍供應鏈，聯電則透過旗下子公司聯穎光電，積極投入第三代半導體製程，聯電昨日也透露，聯穎產能滿載，並將在 2-3 年內，全面轉向化合物半導體製造，看好明年需求將優於今年。

RISC-V 近期則頻傳捷報，SiFive 日前宣布以 RISC-V 架構取得 NASA 訂單，晶心科出席 RISC-V Taipei Day，董事長林志明除恭喜同業外，也表示晶心科已打入歐洲衛星，看好 RISC-V 開放性架構在太空領域將有強大優勢。

另一方面，台積電 15 日展開除息大秀，盤中緩步站上 480 元，填息完封，為第九度除息當天即完成填息，不過尾盤不敵賣壓，紅翻黑作收，但值得注意的是，蘋果 iPhone 新機陸續在全球上市，台灣也將在今日開賣，可望挹注台積電等蘋果供應鏈營運動能升溫。

美國聯準會 (Fed) 預告鷹派升息，導致強勢美元輾壓各國貨幣，離岸人民幣兌美元匯價，15 日盤中跌破人民幣 7 元兌 1 美元關卡，為 2020 年 7 月以來首見，新台幣也持續失守 31 元大關，續創 3 年來新低。