〈台股盤後〉多方無力台積電收黑 留80點上影線小漲11點

台股今 (15) 日盤中雖然一度上漲近百點，但多方後繼無力，午後漲點收斂走低，收盤僅小漲 11 點來到 14670.04 點，留下 181 點的上影線，今日成交量則續下滑至 1789 億元。

台積電今日除息，每股配息 2.75 元，除息參考價 477.5 元，雖然盤中最高來到 480 元順利填息，但尾盤在賣壓湧現下翻黑收 476.5 元，下跌 1 元或 0.2%。鴻海及聯發科、台達電、聯電、日月光投控等則均小漲作收。

面板雙虎今日表現剽悍，友達大漲 5.5%、群創也漲 2.9%，另外，國巨漲 4%、力積電漲 3.6%、光寶科漲近 3%，嘉澤、信邦、微星等都有 2% 以上的漲幅。不過，旭隼跌 3%、台勝科跌 2%，算是相對弱勢的電子指標。

傳產除了遠東集團旗下的遠東新及亞泥啟動集團作帳行情外，正新及豐泰等也相繼表態，而連漲多日的華新，今日則熄火休息，下跌 1.82%。昨日召開法說的萬海，今日漲 2%，帶動陽明同步走揚，也帶動榮運大漲 8%、中航、中櫃、四維航等也都漲 4% 以上。

其餘族群股來看，連接器及線束廠中，宣德漲逾半根，詮欣、佳必琪等收漲 4%，櫃買生技個股也多有表現，晶宇亮燈漲停，保瑞、博晟等漲逾 6-7%。