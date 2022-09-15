面板、生技族群撐腰 台股漲11點收14670點 五日線得而復失

美股周三 (14 日) 止跌，亞股鬆口氣，激勵台股今 (15) 日開低走高，在大型權值股漲勢收斂下，盤面由光電、生技等中小型股扮演人氣要角，航運族群為即將出關的長榮暖身，但在台積電殺尾盤影響下，指數終場小漲 11.73 點，收在 14670.04 點，成交值 1789.47 億元，五日線得而復失。

櫃買指數早盤站上月線也後繼無力，尾盤同樣遭受賣壓襲擊，開高走低，終場跌 1.17 點，收在 193.89 點，成交值 705.7 億元。上市櫃成交值共 2495.17 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今日除息大秀，股價大洗三溫暖，盤中一度翻紅填息完封，不料尾盤賣壓出籠再度翻黑、小跌 0.2%，收在 476.5 元；鴻海、聯發科也小紅作收。其他包括日月光投控、聯電、廣達、台達電等同步收紅，但漲幅均不超過 1%。

波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI) 周三強彈，激勵航海王展開反彈行情，並為 19 日將恢復交易的長榮預作暖身，榮運飆漲逾 8%，新興、四維航、中航、中櫃、慧洋 - KY 同大漲超過 4%，台航、志信、萬海表現也不俗。

面板族群匯聚人氣，強勢反攻，友達飆漲超過半根停板，群創也勁揚近 3%，彩晶漲幅也有超過 1%。IC 設計族群也獲追捧，類比科狂飆 5%，亞信、矽統、九暘漲幅都超過 2%。

生技族群中小型個股領漲，晶宇強攻漲停，保瑞衝上 7%，博晟生醫也大漲 6%，易威、松瑞藥、台康生技等表現也相當強勢。