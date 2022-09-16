〈台股盤中〉電子三雄領跌 挫逾百點失守14600點

美股周四 (15 日) 全盤盡墨，台股今 (16) 日在市場觀望氛圍持續濃厚下，震盪走低，盤面由電子三雄領跌，傳產權值股台塑四寶齊挫約 1%，金融權值股同步走弱，大盤承壓失守 14600 點，盤中跌逾百點，延續量縮震盪整理格局。

觀察電子權值股表現，半導體雙雄同步走跌超過 1%，台積電昨 (15) 日除息虎頭蛇尾、殺尾盤作收後，今日再跳水、探近 2 個月低點，聯發科也回測 600 元整數關卡，鴻海小跌近 0.5%。

其他電子權值股方面，研華、大立光、國巨、光寶科、和碩跌幅都超過 1%；日月光投控、瑞昱逆勢勁揚，力守盤上。

電子股中以 IC 設計族群表現最強勢，重鵬、通泰直奔漲停，凌陽大漲半根停板，類比科、太欣漲幅也超過 2%，旺玖、凌通、威盛均站穩盤上。

傳 10 月邊境將解封，解封概念股再度點火，觀光族群個股爭相表態，山富大漲 7%，洛碁漲逾半根停板，富野、海灣、五福、鳳凰、易飛網漲幅都超過 2%，亞都、雄獅、晶華、雲品、華園、夏都、六福等同走強。

生技族群持續個股輪動，晶宇狂飆漲停，全宇生技 - KY 大漲 5%，鈺緯、雙美漲幅都超過 3%。紡織族群聚光，佳和、興采同步大漲 7%，南緯、金洲也勁揚 2%。

法人指出，美國通膨數據降幅不如預期，加上聯準會 (Fed) 升息變數持續干擾市場，觀望氛圍濃厚，短線指數難有明顯動能，估將維持震盪整理格局。