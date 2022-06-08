面臨蘋果搶BNPL大餅 PayPal朝加密領域開拓財源

數位支付領域競爭激烈，在面臨蘋果 (AAPL-US) 和其他同業競爭下，PayPal 正往加密貨幣方面尋求提振營收的管道。

PayPal (PYPL-US) 周二 (7 日) 表示，其 app 將支援移轉加密貨幣到其他電子錢包和交易所，使其在點對點轉帳以及透過其他經紀商的交易時功能更強大。

現在用戶可在 PayPal app 上買賣這幾種加密貨幣：比特幣、以太幣、比特幣現金和萊特幣，但目前還不能將這些加密貨幣移轉給另一個用戶或交易所。

PayPal 表示，移轉加密貨幣到其他 PayPal 用戶無須收費，但移轉至 PayPal 外，則須向用戶收取網路費，這是向以太坊或比特幣等區塊鏈運營商支付的交易處理費。

PayPal 對加密貨幣交易收取費用，並在加密貨幣和美元之間的交易賺取匯差利益。

新服務將提高 PayPal 競爭力，比其他全功能的加密貨幣錢包更具競爭力，包括 Metamask 和 Coinbase (COIN-US) 的錢包。

PayPal 也用其他方式進軍加密領域。PayPal app 用戶現在網購時可將持有的加密資產轉換為現金。PayPal 旗下的 Venmo 信用卡用戶也可以用刷卡的回饋金購買加密貨幣。

PayPal 執行長 Dan Schulman 在發布第一季財報的電話會議上表示：「我們正關注所有進入數位美元、DLT (分佈式總帳) 世界相關的一切事情。」他意指區塊鏈，如比特幣和以太坊。

蘋果周一宣布，計劃通過 Apple Pay 提供「先買後付」服務，類似 PayPal、Affirm (AFRM-US)、 Block (SQ-US) 等公司提供的 BNPL 服務，顯見數位支付的競爭越來越激烈。

根據分析師共識預期，PayPal 今年的年化交易成長率預計為 11.9%，低於 2021 年的 17.5%。華爾街預計，今年活躍帳戶僅增長 2.7% 至 4.375 億，低於 2021 年 13% 的增長率。

PayPal app 今年支付總額預計成長 14.4% 至 1.4 兆美元，較 2021 年成長 33% 至 1.25 兆美元的年化成長率下降。

成長放緩嚴重衝擊 PayPal 的營收和獲利，其股價也遭受重創，該公司 2 月放棄成長目標時震驚華爾街，使其股價 2 日內下跌 30%。

分析師預期 PayPal 今年營收成長 11.5% 至 282 億美元，較去年 18% 的成長率下滑，EPS 則預料下降 15.6% 至每股 3.88 美元。

華爾街對 PayPal 股票的目標價也一落千丈，自去年 12 月平均 272 美元的水準下降至 116 美元。

雖然 PayPal 利用加密貨幣的行動提振股價，周二上漲 2.05% 至每股 88.59 美元，但今年迄今股價仍下降 53%，且較其約莫 310 美元的 52 周高點下跌 70% 以上。