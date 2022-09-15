聲稱違反合約規定 Kanye West公司Yeezy宣布終止與Gap合作

根據律師公布的信件內容，暱稱 Ye 的 Kanye West 將終止他的公司 Yeezy 和 Gap Inc (GPS-US) 之間的合約。

信中指出，Gap 未能履行其在協議中的義務，包括在 2021 年下半年在其門市分銷 Yeezy 產品並開設專門的 Yeezy Gap 商店。

Gap 股價在周四盤前交易中下跌 4%。

Ye 的律師格拉凡提 (Nicholas Gravante) 表示，「Yeezy 在 8 月通知 Gap 其擔憂，並給該公司合約規定的 30 天時間來糾正其違規行為。」他說，Gap 沒有對這些擔憂採取任何行動。

他表示，終止信已於周四發送給該公司；並指出，Gap 不遵守協議的行為代價高昂，「現在最快迅速採取行動，加緊開設 Yeezy 專門零售店來彌補失去的時間。」

Gap 和 Yeezy 於 2020 年 6 月宣布合作夥伴關係，將持續到 2026 年。由 Ye 獨資擁有的 Yeezy 將根據銷售額獲得授權使用費和股權。Gap 同意只要達到特定銷售目標，就給予 Yeezy 850 萬配股。

Yeezy Gap 系列的第一款產品是藍色羽絨服，於 2021 年 6 月在網上發布後數小時內售罄。Gap 後來在其時代廣場旗艦店銷售 Yeezy 產品成為頭條新聞，但終止信聲稱這些產品是介於 Yeezy，Gap 和巴黎世家 (Balenciaga) 之間的單獨合約。

推出後，富國銀行預測，該合作夥伴關係第一年可帶來 10 億美元的銷售額。但 Gap 一直掙扎於銷售額下滑，在 8 月大幅調降財測。該公司承認其 Old Navy 連鎖店政策失當，並自其 CEO 於 7 月離職以來一直在尋找新的領導者。

最近幾周，Ye 公開表達對商業夥伴的不滿。這位饒舌歌手、製作人兼設計師以一系列攻擊公司董事會的 Instagram 貼文，讓他與愛迪達的爭執聲名鵲起，並在接受《彭博》採訪時表示，現在是「我獨自行動的時候了」。

他說，「我讓公司賺錢，這些公司讓我賺錢。我們創造了可以永遠改變服裝業的想法。像圓形夾克、泡棉跑步鞋、改變鞋業的拖鞋。現在該是 Ye 創造新行業的時候了。沒有更多的公司擋在我和觀眾之間。」