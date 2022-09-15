高油價提振 氫能後勢看好 分析師喊買尼古拉 漲幅逾120%

氫燃料電動卡車公司尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 股票評級獲調升至「買進」，因為近期新興的氫工業有幾件事進展順利。

BTIG 分析師 Gregory Lewis 周二將尼古拉股票評級自「續抱」調升至「買進」，新目標價 12 美元，以周三 (14 日) 5.37 美元的收盤價而言，尚有超過 120% 的上漲空間。受分析師看漲提振，尼古拉周三上漲 6.76% 至每股 5.37 美元。

Lewis 研究報告指出，雖然大眾認為氫能源應是能源轉型的長期受益者，但近期對能源安全的擔憂以及高漲的大宗商品價格，將有助於推動歐洲和亞洲更廣泛地採用氫。

「綠氫」指生產和使用過程中不排放任何二氧化碳氣體，使用可再生能源發電，在任何地方都可將水轉換成氫氣，這是綠氫能源安全的特質，而全球飆升的天然氣價格使氫氣與傳統化石燃料相比更具競爭力。

Lewis 補充說：「以美國來看，美國天然氣價格上漲，表明綠氫更具競爭力，更重要的是美政府的獎勵措施，表明美國的綠氫需求也在向前邁進。」

美國近期通過《降低通膨法案》(Inflation Reduction Act) ，將斥資 3690 億美元支持能源轉型，其中包括對綠氫的補貼，最高可達每公斤 3 美元。一公斤氫氣大約相當於一加侖柴油。這些都令尼古拉公司前景大幅改善。

然而，雖然 Lewis 轉為看漲，華爾街其他人仍保持謹慎。在納入 Lewis 的調評後，1/3 覆蓋尼古拉股票的分析師給予「買進」評級，而 S&P 500 成分股的平均買進率為 58%。分析師對尼古拉的平均目標價為 10 美元，亦即現行股價約有 100% 漲幅。

在 8 月該法案通過後，尼古拉股價並未因此受益，反而自當時迄今下跌約 13%，但另一家氫能源公司 Plug Power (PLUG-US) 卻已暴漲約 76%。