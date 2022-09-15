〈紐約匯市〉日銀匯率檢查引干預臆測 日元強彈1% 美元指數回落

日本央行實施匯率檢查 (rate check) 的消息，被認為是準備出手阻貶日圓的前奏，帶動日元兌美元周三 (14 日) 勁揚 1%，美元指數則小幅回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.15%，報 109.65。

美國稍早公布 8 月生產者物價指數 (PPI) 連續兩個月下滑，且低於市場預期，稍微緩解市場對通膨更加根深蒂固的擔憂情緒。

芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，如今金融市場已完全消化聯準會 (Fed) 下周至少升息 3 碼的預期。

日經報導指出，日本央行官員周三進行匯率檢查，即向外匯交易商詢問買賣日元的價格，市場認為這可能是為貨幣干預做準備。

此外，日本官員再度對日圓貶值發出警告，財務大臣鈴木俊一表示，近期日元走勢迅速且單向，若這種情況繼續下去，不排除會採取干預措施。

消息帶動日元兌美元走強，截稿前上漲 1.08% 至 143.11 日元。日元兌美元今年已貶值近 30%，背後原因與日本央行異於全球同業的貨幣政策有關，因相較於全球其他央行積極升息對抗通膨，日本央行始終堅守貨幣寬鬆政策。

CIBC 資本市場北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「多數市場參與者都感到坐立不安，觀察當局是否會採取任何形式的干預。」他認為，進行匯率檢查的事實代表距離採取干預行動已經不遠，但除了下意識反應之外，他不認為光靠干預匯率就能取得成功。

昨日歷經慘烈跌勢的非美貨幣多半小幅彈升，歐元兌美元小漲 0.11% 至 0.9975 美元，澳幣兌美元升值 0.21% 至 0.6747 美元。

英鎊兌美元也漲 0.44% 至 1.1539 美元。最新數據顯示，隨著燃料價格下跌，英國 8 月通膨年增率小幅降至 9.9%，月增率也低於預期。

在通膨飆升、衰退危機和政府支出加劇物價壓力的擔憂之下，英鎊今年已跌逾 15%。通膨數據出爐後，ING 分析師預期，英國央行將於下周升息 2 碼。鑑於增長放緩加上股市疲軟，分析師認為整體環境仍對英鎊不利。

美元兌瑞士法郎在平盤附近震盪，截稿前小貶 0.01% 至 0.9613 瑞郎。

截至台灣時間周四 (15 日) 約 6:00 價格：