為穩定產量 特斯拉擬在德州建立鋰精煉廠

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 正在考慮在德州墨西哥灣沿岸建立一座鋰精煉廠，以確保電動車電池關鍵零組件的穩定供應，進而提升電動車產量。

特斯拉在上月向德州審計長辦公室提交的申請中表示，如果申請獲得批准，相關工廠的建設可能會在 2022 年第四季開始，並將在 2024 年底前達成商業化生產。

該公司執行長馬斯克此前曾表示，隨著鋰價飆升，特斯拉可能不得不直接大規模進入鋰礦開採和精煉業務。特斯拉將會透過卡車和鐵路，將成品自煉油廠運至各地區的特斯拉電池製造基地。

鋰是製造電池時的關鍵金屬，馬斯克在推特上寫道：「鋰價已飆升至瘋狂的水準，鋰元素本身沒有短缺問題，因為地球上無處不在，但提取精煉的速度很慢。」

全球推行減碳和實現淨零碳排放提振了電動車的需求，同時推升鋰等電池製造所需金屬的價格達到歷史新高。鋰價上漲最顯而易見的衝擊，是成本壓力及終端產品價格上漲。

面對市場同業激烈競爭，對特斯拉而言，確保穩定的電池零組件供應至關重要的。受到中國防疫封鎖影響，該公司正面對下半年提高產量的挑戰。

中國乘用車市場資訊聯席會 (PCA) 周四公布的數據顯示，特斯拉 8 月交付逾 7.5 萬輛中國製電動車，雖略低於 6 月的新高紀錄，但較 7 月的近 3 萬輛大幅反彈。