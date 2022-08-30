特斯拉禁止員工穿工會襯衫 美勞委會裁定違法

美國勞動關係委員會 (NLRB) 周一裁定，特斯拉 (TSLA-US) 禁止員工在工廠穿著具美國汽車工會 (UAW) 標誌的襯衫，該作法侵犯員工權利。

NLRB 勒令特斯拉「終止並停止執行要求產線員工禁穿黑色工會襯衫的團隊服裝政策。」

NLRB 還要求特斯拉通知現有員工，「公司的團體服裝政策已經撤除或修正」，並提供修訂版副本參閱。

此決議與 NLRB 2019 年對沃爾瑪的著裝政策裁決相互矛盾。當年 NLRB 允許沃爾瑪限制 (但非禁止) 員工在工作中佩戴工會徽章。

NLRB 兩位成員對特斯拉該裁決持不同意見，而 3 名成員則推翻對沃爾瑪先前的決定。

多數成員認為，「當雇主以任何方式干涉員工展示工會標誌的權利時，雇主必須證明有特殊情況證明該干涉的正當性。」NLRB 判定，特斯拉沒有舉出特殊情況，證明其干涉的正當性。

特斯拉此前主張，其服裝規範是防止員工服裝「損傷製造中的車輛或車用座椅」，並協助管理者「便於確認員工位於工廠中的指定工作區內。」

特斯拉前員工曾向 NLRB 作證，特斯拉管理層要求他們脫下印有工會訊息和徽章的襯衫，儘管它們沒有損壞車輛或座墊的風險。

UAW 和特斯拉周一均沒有立即回應置評請求。

此前，針對特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特上暗示，特斯拉員工若加入工會就必須放棄其股票期權的發文，NLRB 也裁定該文違反勞動法，要求馬斯克刪除具爭議的推文，但馬斯克和特斯拉對該裁定提出上訴。