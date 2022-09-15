美國一鐵路工會否決初步勞資協議 但同意延長談判期限

美國一家鐵路工會成員周三 (14 日) 拒絕了初步勞資協議，但也同意將談判期限延後約 2 周，以便繼續和資方協商，期盼雙方能達成共識。

根據國際機械技師和航太維修人員協會 (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM) 周三發布的聲明，第 19 區約 4900 名工會成員投票否決了與鐵路公司達成的初步協議，並授權進行罷工，但出自於對其他工會的尊重，他們也同意將談判期限延後至 9 月 29 日中午，以便繼續和資方協商。

目前 12 家參與談判的工會中，已有 9 家就總統緊急事務委員會 (PEB) 的建議與資方達成協議，排除掉已拒絕的 IAM 第 19 區工會成員，剩下的 2 家工會仍未敲定。

為阻止鐵路工會罷工，拜登政府 7 月任命 PEB 介入勞資談判並提出初步建議，包含在 2020 年至 2024 年的五年合約期限內為工會成員加薪 24%、提供 5000 美元獎金以及每年提供額外有薪假等。

美國勞工部長沃爾什 (Marty Walsh) 周三也加入談判，積極向雙方施壓，盼能盡快促成共識。

過去一周來已有許多商業團體呼籲國會介入，他們擔心，對於仰賴鐵路運送原物料和商品的企業來說，罷工行動恐釀成嚴重後果。

美國鐵路協會 (Association of American Railroads, AAR) 估計，罷工可能導致每天必須承受 20 億美元的經濟損失。

一旦鐵路被迫關閉，企業可能需要轉向卡車或其他運輸方式，但目前卡車運能也無法填補龐大的運輸需求。AAR 預估，每天需要增加 46.7 萬輛卡車，才足以運送目前由鐵路處理的所有貨物。

除了貨物運輸受阻，罷工行動也會使客運遭殃，因為美鐵 (Amtrak) 和其他鐵路客運公司必須仰賴由貨運鐵路公司所擁有的軌道。面對潛在罷工威脅，美鐵已宣布周四 (15 日) 起取消所有長程列車班次。