拜登及時介入鐵路勞資爭端 阻止罷工或停駛發生

美國總統拜登 (Joe Biden) 周五 (15 日) 簽署行政命令，指派總統緊急委員會 (Presidential Emergency Board, PEB) 協助解決主要貨運鐵路商和工會之間的紛爭，阻止罷工和鐵路停駛情況發生。

若拜登沒有在美東時間下周一 (18 日)00:01 前設立 PEB，鐵路公司和工會可能會選擇停駛或罷工，進而干擾供應鏈。考量到經由鐵路運輸的貨物包含從亞馬遜包裹、燃油和大豆等各項商品，若勞資雙方僵持不下導致罷工或鐵路停駛，有可能進一步推升必需品價格，並使通膨惡化。

上述行政命令將在下周一 (18 日) 生效。白宮表示，PEB 將為勞工和管理層提供解決分歧的方案架構，並協助調查兩者之間的爭議，PEB 成立 30 天內會提交一份報告，建議如何解決這場紛爭。

包含聯合太平洋鐵路 (UNP-US)、波克夏海瑟威旗下 BNSF 在內等主要鐵路公司與工會之間的談判已持續兩年多，上述行政命令將使雙方進入冷靜期 (cooling off period)，一同朝向和解的目標前進，代表多個鐵路公司的團體和各工會組織普遍對前景感到樂觀，看好新的仲裁委員會幫助他們解決長達兩年多的糾紛。

儘管如此，目前雙方立場仍存在巨大分歧，因為勞工希望可透過加薪來抵消通膨影響，並支付更高的醫療保險費用，鐵路公司堅持認為，他們在 2020 年一份五年合約中給出兩位數加薪幅度是合理的，且符合當時同業的加薪水平。

過去六年來，鐵路公司在歷經重組和裁員之後，獲利不斷創下新高，這也讓工會期待獲得更大幅度的加薪機會，此外，工會也希望鐵路公司能撤回將列車乘務員從兩人減至一人的提議，並放寬近年來實施的嚴厲工作規定。

一份新的勞資協議有望幫助目前招聘遇阻的鐵路公司招攬更多員工。幾家鐵路公司曾經表明，為因應經濟復甦帶來的業務需求，可能需要增聘 100 多名員工。