新合約若未納入生活品質條款 美國鐵路工會將展開罷工

與鐵路業者談判的兩個最大鐵路工會已經明確表態：要求在勞動契約中加入更多的生活質量條款，包括出勤政策、假期和病假，否則他們將罷工。

機車頭工程師和培訓師兄弟會 (BLET) 和 SMART 運輸分會代表了鐵路工會半數工人。

12 個工會中有 10 個已與鐵路承運人達成初步協議。熟悉談判的消息人士指出，他們沒有要求生活質量條款，但有所謂的「我也是」(Me Too) 條款，也就是如果 BLET 和 SMART 工會在與資方就合約達成的任何利益，其他工會的成員都比照辦理。

一位勞工發言人說，「如果這份合約以目前的形式提交，它絕對不會通過。」「工人們很生氣。他們希望在考勤政策方面有所進展，並且不必因請病假或休假而害怕被解雇。除非解決這個問題，否則工會不會批准。」

鐵路業者發言人則指出，不會對正在進行的談判發表評論，但強調，「業者仍在與尚未達成初步協議的工會積極討論，並將繼續盡一切努力根據 PEB 的建議達成協議。」

美國拜登總統 7 月任命了一個總統緊急委員會 (PEB)，希望避免罷工，並提出鐵路和工會可以達成一致的建議。

在過去 2 年的談判中，出勤政策和人員配置一直是爭論的焦點。在波克夏控股的全資子公司 BNSF 在 2 月公布積分制的考勤系統之後，超過 700 名工會工人辭職。

該系統在 5 月進行了修訂，但工會表示，這些修改並未解決安全問題，甚至稱得上是「無情」。消息人士透露，員工甚會因請假去參加父母的葬禮而受到處罰。

鐵路公司辯稱，新政策對於確保有足夠的出勤員工至關重要。鐵路交通因服務惡化而一直受到工會、托運人和監管機構的審查。

一位了解談判情況的勞工內部人士說，「這些勞工困境都是鐵路業者自找的。」「它們大幅裁員以安撫股東並提高獲利。勞工被榨乾了。它們說一直都在招聘，但卻留不住人才，因為你每天須待命 12 小時，而且只有不到一個小時的時間休息。他們被工作綁架了。」

即使鐵路公司表示在供應鏈困境中一直在積極招聘，但根據美國地面運輸委員會報告，美國最大的貨運鐵路公司在過去 6 年中裁員 29%。

美國大約 40% 的長途貿易是經由鐵路運輸，比任何其他運輸方式都多。如果工會罷工，超過 7000 列火車將被怠駛，而鐵路產業估計每天將給經濟造成高達 20 億美元的損失。

美國卡車運輸協會 (American Trucking Associations) 致函國會，敦促採取行動；代表零售和農業等其他幾個產業團體也同聲附和，並指出，目前的卡車司機短缺使該行業難以處理更多貨運。

ATA 總裁兼 CEO 史皮爾 (Chris Spear) 在信中指出，「7000 列美國長程貨運火車怠駛，將需要每天額外的 46 萬長程卡車才能抵銷，但就現有車隊和缺少 8 萬名司機的卡車業而是不可能的。」「任何鐵路服務中斷都會對供應鏈造成嚴重破壞，並全面加劇通膨壓力。」

從周一 (12 日) 開始，鐵路公司開始針對安全敏感的貨物和危險品貨物進行保全和管理，以避免遭罷工波及，例如公共水務部門用於淨化飲用水的氯和用於化肥的化學物質。

Norfolk Southern 已就這些措施向客戶發出警報：「我們已與客戶溝通，將從 9 月 12 日開始暫時停止某些類型的發貨。此外，為了安全地減少我們的運輸網絡並能夠快速恢復服務，某些其他客戶的服務將在 9 月 16 日之前初步縮減。」

美國鐵路協會表示，承運人正在遵守聯邦法規。但發言人補充說，鐵路公司不認為全美服務中斷是不可避免的，「但如果不達成協議，某些客戶勢必將開始受到影響。」

一位鐵路工會發言人反駁：「鐵路公司不能在法律上將我們拒之門外，所以他們訴諸於對托運人情緒勒索。試圖影響供應鏈，讓托運人將前往國會要求干預。國會對此絕對不能屈服。」