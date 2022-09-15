〈台股盤前〉Fed會議前震盪整理 市場關注權王填息進度

通膨壓力居高不下，市場預期在聯準會公布利率決策前，股市持續下探震盪機率高，短線反彈恐為曇花一現；此外，今 (15) 日為台積電 (2330-TW) 除息交易，在資金撤離壓力下，市場關注權王能否如願填息。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 指數年增幅 8.3%，超乎市場預期，14 日公布的生產者物價指數 (PPI) 年增幅 8.7% 略低於市場預期，儘管通膨壓力仍未解除，但隨著市場對於聯準會激進升息恐慌情緒和緩，美股四大指數與台指期夜盤同步翻紅。

啟發投顧分析師李永年認為，預期聯準會本月召開利率會議前夕，台股將持續震盪整理，台股要擺脫震盪下修，甚至避免破底危機，其中美元指數必須回檔整理，持續高檔的美元指數不利股市，同時台股也必須跟著開高走高反彈，才有機會扭轉劣勢。

李永年指出，從昨天盤勢來看，內外資兵分兩路，外資狂賣權值股，內資拚命低接中小型股；此外，接手的買盤碰到的賣壓並不重，而賣盤拋出的承接買盤力道也不夠強勁，形成個股多空分明態勢。

保德信市場策略團隊主管葉家榮指出，目前市場對於通膨的疑慮，可以觀察兩大指標，包括美元走勢與美股表現，除下週聯準會利率決策及聲明外，美元指數能否「由升轉貶」為市場風險性資產反彈之關鍵。

葉家榮表示，如果物價將如預期在未來一季走緩，待時間消化利空下，資金可望回流風險性資產，股市部分建議可持續趁低檔震盪時分批布局，包括美股、台股及陸股，不僅降低平均成本，也能掌握未來回升行情。