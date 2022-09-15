〈台股盤中〉台積電除息行情失靈 面板、航運股逆勢撐盤

全球通膨壓力居高不下，台股今 (15) 日以小跌開出，加上權王台積電 (2330-TW) 除息行情失靈也壓抑大盤走勢，不過午盤前在面板、航運等族群撐盤下，大盤由黑翻紅、開低走高，收復 10 日線，一度重返 14700 點之上，成交量則仍低迷，預估量僅達約 1700 億元。

台積電今日除息 2.75 元，除息參考價為 477.5 元，但受整體盤勢壓抑，早盤一度面臨貼息窘境，午盤前則由黑翻紅，緩步邁向填息之路，其他電子權值股方面，聯電、聯發科、鴻海、日月光投控等都力守紅盤。

高價股普遍走揚，股王信驊上漲近 2%、股后大立光漲幅也接近 1%，其他包含世芯 - KY、祥碩、AES-KY、緯穎、嘉澤等表現也不俗，世芯 - KY 更一度重返千金行列。

盤面上強勢族群，面板股近期重獲資金青睞，友達大漲逾 5%，收復 5、10 日均線，站上近 3 個月高點，激勵群創上漲 3%，彩晶、凌巨等中小面板廠漲幅也都有 1%，資金也擴散到上下游供應鏈，鴻海集團旗下玻璃加工廠午盤前亮燈攻漲停，錸寶、GIS-KY、誠美材等也點火。

航運族群表現也不俗，榮運、中航大漲半根停板，新興、四維航、志信、中櫃、台航等漲幅都超過 3%，中小型股也點火，安控指標昇銳早盤強攻漲停價位，領軍陞泰、彩富、奇偶等漲幅均有半根停板以上，云辰、晶睿等表現也強於大盤。

午盤前大盤成交比重，電子族群仍佔大宗，比重達約 60%，航運業占約 9% 居次，化學生技、金融保險族群也各有 5%、2%。

總體而言，美國消費者物價指數 (CPI) 高於市場預期，反映全球通膨壓力仍居高不下，市場也持續觀望聯準會利率決策，成交量持續低迷，預期短線大盤震盪機率仍高。