〈台股盤中〉低接買盤進駐、權王跌幅收斂 站回14600點

美股血流成河，台股今 (14) 日早盤也跟跌，電子權值股全盤皆墨，早盤重挫逾 370 點，指數低點下探至 14522.7 點，不過盤中低接買盤進場，台積電 (2330-TW) 跌幅收斂，大盤跌幅也同步收縮，重新站回 14600 點關卡，成交量估約 2000 億元。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，聯準會鷹式升息已成定局，美股四大指數同步下挫，台股與新台幣今天也難逃資金提款，台股早盤重挫 370 點，新台幣重貶逾 2.5 角，失守 31 元整數關卡。

權王台積電明 (15) 日即將進行除息交易，但受美股、台股大盤重挫牽連，早盤以 478.5 元開出後，盤中低點下探至 476 元，惟盤中有低接買盤進駐，拉抬股價回升至 481.5 元，尚未站回 5 日線，明天能否如願填息備受關注。

半導體族群中今天股價普遍翻弱整理，力智 (6719-TW)、祥碩 (5269-TW)、立積 (4968-TW)、愛普 (6531-TW)、日月光投控 (3711-TW)、偉詮電 (2436-TW)、南亞科 (2408-TW) 盤中同步走跌，跌幅在 3~4% 區間。

金融股中壽險雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 盤中分別下跌 2%、1.4%，開發金 (2883-TW)、元大金 (2885-TW)、新光金 (2888-TW) 同樣翻黑整理。

生技股表現相對有撐，亞諾法 (4133-TW)、和康生 (1783-TW) 盤中上漲逾 2%，美時 (1795-TW)、旭富 (4119-TW)、訊映 (4155-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅；另外，橡膠族群中的正新 (2105-TW)、華豐 (2109-TW)、申豐 (6582-TW)、建大 (2106-TW)、國際中橡 (2104-TW) 在買盤支撐下，推升盤中股價翻紅。