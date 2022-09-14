外資提款重災區集中金融股 轉賣超台積電逾1萬張

美國 8 月 CPI 數據超預期，美股周二 (13 日) 狂瀉千點，台股今 (14) 日股匯雙殺，終場大跌 236.1 點，收 14658.31 點。外資提款重災區集中在金融股，並狙擊電子權值股，轉賣超台積電 1 萬張、賣超鴻海逾 8000 張。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 135.35 億元，自營商賣超 41.28 億元，分別終止連 2 買、連 3 買，投信也賣超 3.76 億元，終結連 57 買，最長買超紀錄寫下休止符，三大法人聯手大賣 180.33 億元。

期貨方面，外資減持多單 2084 口，多單未平倉口數降至 8985 口；投信增持空單 558 口，空單未平倉口數降至 8450 口；自營商回補空單 1583 口，空單未平倉口數降至 660 口。

外資賣超標的集中金融股與權值股，大舉出脫中信金 2 萬張、國泰金 1 萬張、台新金 8514 張，玉山金、新光金及元大金各逾 7000 張，兆豐金、開發金、第一金也遭出脫超過 4000 張。

權值股方面，外資賣超日月光投控 1.3 萬張、台積電 1 萬張、鴻海 8385 張，其他包括群創、仁寶、聯電等，都遭賣超逾 5000 張；傳產股華航、台塑、華新、長榮航也是提款標的。

此外，外資資金撤出多檔 ETF，大賣國泰永續高股息 1.6 萬張、國泰智能電動車 9495 張，元大台灣 50、元大台灣 50 反 1、國泰費城半導體出脫張數也超過 4000 張。

外資買超方面，敲進臺企銀、聯合再生、裕民、正新、力積電各超過 3000 張，景碩、三陽工業、燿華、金寶、陽明、遠東新、亞泥、裕隆，同獲外資買進超過 2000 張。

分析師指出，台股今日受美股周二大跌影響，預期美股今晚續跌機率較高，但應不至於再重挫，若美股跌破第二隻腳，台股上周第二隻腳恐難保。