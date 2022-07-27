又一南亞國家局勢危急 孟加拉正向IMF尋求貸款

孟加拉國正在向國際貨幣基金 (IMF) 尋求貸款，成為最新一個尋求援助的南亞國家。據當地報紙周二 (26 日) 報導，孟加拉共尋求 45 億美元貸款。

IMF 亞太部門主管 Krishna Srinivasan 表示，孟加拉已向 IMF 請求，開始就韌性與可持續性信託 (RST) 的新貸款進行談判。

RST 是 IMF 近期成立的信託，旨在幫助低收入國家和脆弱的中等收入國家，應對構成其宏觀經濟風險的長期結構性挑戰，包括與氣候變化和疫情相關事項。孟加拉國是亞洲第一個向 IMF 提出此類要求的經濟體。

RST 的資金上限為一個國家配額的 150%，以孟加拉的情況計算，最高為 10 億美元。

孟加拉自 1972 年加入 IMF 以來，共申請過 12 次貸款，上一次是在 2012 年的 9.87 億美元。

受進口成本激增，特別是能源價格飆漲影響，今年 6 月，孟加拉國的通膨率上升至 7.56%，為近 9 年來新高。

數據顯示，截至 7 月 13 日，孟加拉外匯存底從一年前的 453.3 億美元，降至 397.9 億美元，這足以覆蓋大約 4 個月的進口規模。

根據央行數據，孟加拉 5 月至 7 月的經常帳戶赤字為 172 億美元，而去年同期的赤字為 27.8 億美元。