美參院外委員會通過「台灣政策法」將送院會審查

美國參議院外交委員會週三以 17 票同意對 5 票反對，通過「台灣政策法」(Taiwan Policy Act of 2022) 以強化美國與台灣的關係，這是 1979 年「台灣關係法」之後，最全面的美國對台政策法案。

「台灣政策法」是參院外交關係委員會主席、紐澤西州民主黨籍議員 Bob Menendez，以及南卡羅來納州共和黨籍議員 Lindsey Graham 在 6 月共同提案，排定週三審議。

歷經兩小時討論，美國參議院外交委員會週三以 17 票同意對 5 票反對，通過「台灣政策法」，該法案牽涉內容甚廣，明定 4 年內提供台灣 45 億美元軍援，將台灣定位為非北約成員的主要盟國，推動駐美代表處更名為「台灣代表處」等，目前該法案已送院會審查。

「台灣政策法」曾二度延後審議，最先是因為共和黨參議員要求更多時間研讀條文內容而延後審議，後來參院以優先處理批准芬蘭和瑞典加入北約議案，再度延審該法案。

拜登政府此前曾游說民主黨員阻撓「台灣政策法」，白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 曾透露，該法案能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但部分內容讓拜登政府有些擔憂。

白宮國安會發言人柯比 (John Kirby) 週三表示，白宮正與國會討論這項法案，強調拜登政府一直持續加深台美之間的往來與支持。