IMF：若俄全面斷氣 3歐國將陷嚴重衰退

國際貨幣基金 (IMF) 週二預警，若俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，將讓一些中歐和東歐的國家經濟萎縮高達 6%，陷入嚴重衰退。

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號 (Nord Stream 1) 年度維修保養將於週四 (21 日) 結束，歐盟正計劃因應各種可能發生的狀況。

天然氣管道北溪一號 (Nord Stream 1) 年度維修保養將於週四 (21 日) 結束 (圖片：AFP)

IMF 週二指出，俄國全面「斷氣」的風險正加劇人們對天然氣短缺、物價上漲和經濟影響的擔憂，儘管歐洲各國行動迅速，但他們缺乏有效管理和盡可能降低影響的計畫。

IMF 解析，若俄羅斯全面斷供天然氣，對瑞典、丹麥和希臘等國的經濟增長幾乎沒有影響，但匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國這三國將成為受害最重的歐洲國家，這些國家天然氣短缺風險高達 40%，能源價格進一步飆升的情況下，其國內生產毛額 (GDP) 將萎縮高達 6%，陷入嚴重衰退。

IMF 預測，義大利受到的經濟損傷也相當重，GDP 可能下滑超過 5%，德國和奧地利的影響可能不那麼嚴重，但這取決於替代能源的可用性和降低家庭天然氣消費的能力。

俄羅斯入侵烏克蘭已讓 IMF 下調全球經濟增長預期至 3.6%，2022 年第一季天然氣總消費年降 9%。花旗週二亦釋出報告指出，若俄羅斯切斷對歐洲的天然氣供應，將引發經濟衰退，歐股可能會暴跌 10%。

IMF 呼籲，歐盟各國政府需要更加努力，以確保全球液化天然氣市場和替代供應，解決進口和分銷天然氣的基礎設施瓶頸，訂定在緊急情況下共享供應的戰略。

外媒報導，預估北溪一號管線將如期恢復，但供應量將低於正常水準，WTI 原油期貨價格週二上漲 1.6%，收每桶 104.22 美元，Brent 原油期貨價格升 1%，收每桶 107.35 美元，為 7 月 4 日以來最高收盤價。