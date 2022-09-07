自前日升勢拉回 等待Fed褐皮書 美債殖利率小跌

由於投資人期待 Fed 的最新經濟分析，美國國債殖利率在前一天飆升後於周三 (7 日) 小幅走低。

美東時間上午 6 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 1.7 個基點至 3.323%，周二 (6 日) 交易時段曾觸及 6 月中旬以來的最高水準 3.353%。30 年期國債殖利率下降 0.4 個基點至 3.479%。

2 年期美國國債殖利率下跌 3.1 個基點至 3.47%。上周升至 3.55%，達到 2007 年以來最高。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周二的殖利率攀升主受樂觀數據影響。供應管理協會 (ISM) 8 月非製造業採購經理人指數 (PMI) 為 56.9，環比上升，優於許多經濟學家預期的 55.5。

投資人正在關注 Fed 周三發布的褐皮書，這是一項針對 12 家地區 Fed 數據對經濟狀況進行的定期調查。其結果被聯邦公開市場委員會 (FOMC) 用作其政策決策的一部分。

美國 7 月出口、進口和貿易平衡數據以及 9 月初房貸市場指數和房貸申請數據也將於周三公佈。

市場仍在關注 Fed 下一步行動的跡象，以及在經濟放緩和經濟衰退擔憂加劇之際，是否會再次大幅升息以應對迅速上升的通膨。

周二的正面數據可能顯示，Fed 可能有進一步升息而不會對美國經濟造成後續損害的空間。