〈2022半導體展〉張淑芬：台積電不只缺高階人才 也需要各類人才

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 慈善基金會董事長張淑芬今 (14) 日表示，半導體業界人才需求是全方面，台積電也不只缺高階人才，也需要各類人才。

張淑芬今日則出席 SEMICON Taiwan 展望新世代人才培育論壇，分享基金會與國際半導體產業協會 (SEMI)、104 人力銀行等單位發起的全國高職技術人才就業計畫。她並透露，為保護先生、台積電創辦人張忠謀，已很久沒有受訪。

張淑芬說，原先想法是希望協助花東等地的偏鄉小孩，能習得一技之長，後來將範圍擴大，與 SEMI 合作，彙總協會 10 多家會員廠商所需職缺，盼協助更多偏鄉小孩學得修電腦、修冷氣等技術，就能一畢業就投入工作，又不需要離家太遠。

張淑芬表示，基金會目標是希望讓小孩從小把自己訓練好，相較於把書唸好，人格更重要，找到人生方向，有一技之長能謀生，不要成為社會或家庭的負擔。

張淑芬也說，有位偏鄉小孩寫信給她，信中提到，原本對未來茫然，不知道自己這輩子能做什麼，但在學得一技之長後，開始能發揮所長。她說，看到偏鄉孩子能找到人生方向，相當感動，也將這份感動與張忠謀分享。

張淑芬並說，半導體業什麼員工都需要，希望孩子習得一技之長或知道自己想做什麼後，不要害怕去爭取。