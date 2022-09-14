〈2022半導體展〉中國開高薪挖角 黃崇仁：人才最終還是會回流台灣

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (14) 日表示，對於美國擴大對中國半導體管制力道，台灣要保護半導體業，但針對部分高階或敏感產品，也會配合美國政策；至於中國大舉挖角台灣人才，他則認為，短期可能有傷害，但人才最終還是會回流台灣。

海思傳出透過白手套，來台高薪大挖人才，黃崇仁回應，這種事情不是第一天，成立半導體學院就是為應付人才流失，且中國競爭力沒有台灣強，企業提供更高的薪水能維持多久，要提供超過台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的薪水及分紅很困難，對於台積電這類規模的企業，損失一點人才不會造成太嚴重後果。

黃崇仁說，以前也有很多員工被挖角過去，現在福建晉華不行了，人才也回流台灣；他認為，中國挖角台灣半導體人才，短期可能有點傷害，但長期來看，最終還是會回台灣。

談及美國持續加強對中國半導體管制力道，黃崇仁認為，全世界都需要台灣半導體，供應鏈不能武斷切割，且兩岸半導體有互補關係，如廣達 (2382-TW) 等許多台商，在中國組裝電腦需台灣生產晶片，蘋果同樣要把台灣製造晶片送到中國製造手機。

黃崇仁說，雖然兩岸關係緊張，但不代表雙方可以切割經濟上互補關係，台灣處於較複雜環境，立場上要保護半導體產業，對台灣本身利害關係做小心處理。

不過，黃崇仁也坦言，對某些高階、較敏感的重要產品，美國政府有其立場，這與商業無關，台灣廠商也會配合，但在美中半導體競爭中，如何維持兩岸產業供應鏈等錯綜複雜的情況，民間與政府必須共同努力。