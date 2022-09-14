〈2022半導體展〉黃崇仁：股價破30元市場反應過度 半導體景氣估V轉

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁今 (14) 日談及近期股價跌破 3 字頭，他認為，市場對市況好壞過度反應，預期半導體產業景氣將會 V 型反轉，庫存估去化至 12 月，不過通膨因素將導致市況在底部稍作停留，但對產業仍有充分信心，度過這關就好。

對於半導體庫存修正，黃崇仁認為，受惠疫情帶動的 PC、筆電等需求，半導體產業已發達 2-3 年，產業目前處於 V 型反轉，從 7、8 月開始一路消化庫存，預計會延續至 12 月左右，但受通膨影響，景氣向下後可能稍微停留一下，待下游庫存去化後，市況就會慢慢回溫。

黃崇仁也說，今年世界盃有別於往年電視熱賣情況，儘管世界盃就要到了，但三星面板銷售仍不佳，市場無聲無息，顯示大家對通膨、俄烏戰爭等大環境因素過度反應，需要時間消化不安情緒；不過，他對台灣與半導體產業有充分信心，認為只要度過這關就好、問題不大。

對於力積電是否遭客戶砍單，黃崇仁說，沒有砍單問題，只是大家多數在調整庫存。

至於近期股價一度跌破 30 元，黃崇仁直言，「我們也是看著辦，現在不是談這個的時候」，市場對於產業景氣好或壞，往往會過度反應，就連晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 股價也從 600 多元跌到 400 多元。

黃崇仁說，台積電是國際型股票，外資占比高、需要錢就賣掉，與基本面好壞無關，而力積電是較普通的股票，公司營運上也已做到該做的。