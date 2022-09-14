〈美股早盤〉美8月PPI捎來好消息 主要指數開高走高

美國昨日公布的 8 月消費者物價指數（CPI）報告嚇壞市場，不過周三（14 日）公布的 8 月生產者物價指數（PPI）年增率連兩月下降，讓通膨壓力有喘息空間，美股今開高走高，然而核心 PPI 仍高於預期。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 80 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數上漲 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 0.3%。

美國 8 月 PPI 報 8.7%，略低於市場預期的 8.8%，較前值 9.8% 大幅回落，已連續第二個月下滑，為 2021 年 8 月以來最低增速，而 8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，符合市場預期，前值自 - 0.5% 上修為 - 0.4%。

然而 8 月核心 PPI 仍雙雙高於預期。按月來看，8 月核心 PPI 年增 7.3%，高於市場預期的 7.1%，前值自 7.6% 上修至 7.7%；8 月核心 PPI 月增 0.4%，高於市場預期的 0.3%，前值自 0.2% 上修至 0.3%。

昨日的 8 月消費者物價指數（CPI）嚇壞投資人，美股血流成河，不過恐慌指數 VIX 並未飆升，表明拋售是對這些預期的重新調整而非恐慌性拋售。與此同時，市場也已篤定聯準會（Fed）將在下周升息 3 碼（75 個基點），先前對通膨回落讓 Fed 政策路徑偏「鴿派」的希望已完全幻滅。

值得注意的是，市場紛紛也興起 Fed 可能在下周升息 4 碼（100 個基點）的說法，其中野村證券昨日在 CPI 報告公布後便預估 Fed 可能升息 4 碼。截稿前，根據芝商所（Fed）FedWatch 工具，升息 3 碼的機率為 68%，而升息 4 碼的機率升至 32%。

歐洲方面，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）今發表年度歐盟國情咨文，宣布歐洲應對能源價格飆升的具體計畫。馮德萊恩呼籲歐盟成員國削減高峰時段用電量，及向能源企業徵收「暴利稅」，但並無提及為天然氣設置價格上限的措施。

匯市方面，隨著日元兌美元匯率跌至近 24 年低點，日本央行今在貨幣市場上進行了「匯率詢價」，此舉被認為是邁向干預的一步。與此同時，日本財務大臣鈴木俊一也表示，干預將是阻貶日元的選項之一。

截至台北時間周三（14 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

星巴克 (SBUX-US) 早盤上漲 4.31%，至每股 91.63 美元

全球連鎖咖啡店巨擘星巴克（Starbucks）日前上修未來三年銷售和獲利展望，因快速擴張策略和中國大陸市場預期的復甦將能提振業績。

該公司預計，未來三個會計年度，扣除部分項目的每股盈餘每年可以成長 15%-20%，餐飲業關鍵指標的同店銷售可成長 7%-9%，兩者都明顯優於先前財測。該公司並計劃未來三年回饋股東 200 億美元。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤下跌 1.94%，至每股 179.41 美元

網路資安公司 Palo Alto Networks 日前進行股票 1 拆 3 計畫，此外該公司執行長 Nikesh Arora 受訪時表示，公司業務並未如其他同業受到全球宏觀經濟放緩影響。

SoFi Technologies(SOFI-US) 早盤上漲 1.97%，至每股 5.96 美元

科技金融公司 SoFi Technologies 獲華爾街投行美國銀行青睞，將其股票從「中性」（ Neutral）上調至「買入」（Buy）。美銀表示，隨 SoFi 受惠學貸延期支付結束，以及其與 NFL 相館的高調行銷投資推動用戶成長與參與率，可能在會來幾個的營運產生催化劑的效果。

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 PPI 年增率報 8.7%，預期 8.8%，前值 9.8%

美國 8 月 PPI 月增率報 - 0.1%，預期 - 0.1%，前值 - 0.4%

美國 8 月核心 PPI 年增率報 7.3%，預期 7.1%，前值 7.7%

美國 8 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國上周（截至 9/9）EIA 原油庫存變動預期 83.3 萬桶，前值 884.4 萬桶

美國上周（截至 9/9）EIA 汽油庫存變動預期 - 85.8 萬桶，前值 33.3 萬桶

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 表示，Fed 還有很長的路要走，現在市場都認為最高利率將超過 4%。雖然先前有一種通膨在放緩的感覺，但數據顯示通膨相當頑強，讓 Fed 須加大力道。

瑞士寶盛銀行股票策略主管 Mathieu Racheter 說，今年晚些時候通膨壓力緩解將使 Fed 能夠再次擴大其關注重點，以應對經濟放緩，然而目前還沒有到那一步。他也稱，企業獲利預期可能會繼續向下調整，而較高的實質利率會抑制估值，因此建議保持防御性倉位。

美國銀行美國利率策略環球主管 Mark Cabana 表示，Fed 為降溫通膨可能會過度加息，可能直到美國經濟陷入衰退才會停手。

美元走強令亞洲貨幣承壓，韓元是跌幅最大的貨幣之一。法國巴黎銀行資產管理公司亞太地區資深市場策略師 Chi Lo 表示許多新興市場正感受到強勢美元的灼燒，只有中國能夠通過保持寬鬆的政策立場，挺住全球利率上升的趨勢。