欲追趕特斯拉 福特希望經銷商自我升級

福特汽車 (F-US) 要求其近 3000 家經銷商至少投資 100 萬美元進行升級，以銷售全電動車。該汽車製造商試圖削減間接成本並提高其零售商利潤，以更能趕得上電動車領導者特斯拉 (TSLA-US)。

福特為其經銷商提供兩項選擇以獲得「電動車認證」：投資 50 萬美元或 120 萬美元。福特高管表示，前期投資達到 90 萬美元的高階經銷商將獲得「精英」認證，並獲得更多電動車。

經銷商必須在 10 月 31 日之前做出決定，並在年底之前進行投資。

這是為了提升福特經銷商地位所作的努力，因為該公司正在尋求增加其傳統和商業業務以及電動車的銷售額。特斯拉和其他電動車新創公司沒有加盟經銷商，而是直接向消費者賣車。

福特 CEO 法利 (Jim Farley) 周二 (13 日) 向經銷商介紹這些計畫：「我們看好經銷商。我們不會直接要求，但我們需要專業化。」「我給經銷商的主要訊息是：你可以成為汽車產業中最有價值的加盟經銷商。」

自從福特今年稍早將其全電動車業務分拆為名為 Model e 的獨立部門後，福特銷售電動車的計畫一直是爭論的焦點。法利表示，汽車製造商及其經銷商需要降低成本、增加利潤並提供更好、更一致的客戶銷售體驗。

福特目前的全電動車產品包括福特 F-150 Lightning 皮卡、Mustang Mach-E 跨界車和 e-Transit 貨車。根據到 2026 年投資 500 億美元的計劃，福特預計將在全球發布一系列其他電動車。

法利希望福特的零售商將每輛車的銷售和分銷成本降低 2000 美元，以與直接面向消費者的模式競爭。

他說，「過去幾年我們一直在非常仔細地研究特斯拉。」

華爾街分析師絕大多數認為直接面向消費者的銷售有助於優化利潤。然而，在維修方面，特斯拉遇到越來越大的痛苦。

法利希望在特斯拉次挪威達到銷售規模、轉而進一步擴大其美國業務前提高其成本競爭力。

福特與同城競爭對手通用汽車 (GM-US) 不同；通用允許經銷商選擇不賣電動車而繼續銷售該公司的汽油車。

通用汽車向不想出錢銷售電動車的別克和凱迪拉克經銷商提供買斷要約。

福特 Model e 電動車業務客戶長吉亞賈 (Marin Gjaja) 認為「不確定性太多，我們認為強迫他們銷售電動車或強迫買斷他們是不公平的。」「我們認為這真的沒有必要，因為他們擁有健康、強大、不斷成長的業務；我們希望他們擁有選擇權。」

他表示，預計約 90% 的前期投資成本將用於安裝電動車充電椿，包括可能花費 30 萬美元以上裝置直流快速充電器。他說，目前福特的 2991 家經銷商中只有幾十家擁有高速充電器。

除了投資之外，選擇銷售電動車的經銷商還需要遵守 5 個標準以保持良好信譽：清楚且不可協商的定價、充電投資、員工培訓，以及以數位和面對面方式改善客戶的車輛購買和擁有體驗。

在新框架下，福特要求加盟經銷商專注於電動車、商用車或傳統內燃機汽車。較大的經銷商可以繼續銷售所有產品線，但法利要求小型業者專注於適合其市場的產品。

吉亞賈說，今年選擇不賣電動車的經銷商，在 2027 年可再次作出選擇。