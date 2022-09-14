一銀新科總座李嘉祥走馬上任 目標每年一家海外據點揭牌

第一銀行新任總經理李嘉祥今 (14) 日獲金管會核准升任，李嘉祥也針對營運方針提出包括：強化法令遵循、協助經濟產業發展、提升競爭優勢、深耕海外布局、掌握 Fintech 趨勢、落實 ESG 永續經營等六大方向，其中海外市場更訂出每年 1 家海外據點揭牌營運為目標。

李嘉祥 1992 年進入第一銀行，一路從基層辦事員做起，長年駐派海外，曾任多倫多分行與紐約分行經理、一銀總行副總、美國第一銀行董事總經理、第一金 (2892-TW) 策略長兼發言人、銀行公會國際金融委員會主任委員等職務。

李嘉祥表示，銀行業是特許行業，各國法令對銀行業規範極為嚴格，因此在執行業務時一定要嚴格遵守法令規範，不可便宜行事，此外，一銀身為公股行庫之成員，有責任與義務對臺灣經濟和產業發展做出重大貢獻，這點責無旁貸。

李嘉祥認為，面對市場競爭，銀行各事業群要透過合作提高整體戰力，提升競爭優勢，期許前台業務單位要多走出去，貼近客戶市場，至於中後台單位則要在合法合規的基本原則下，展現彈性、速度與效率，並即時支援業務單位。

在海外市場部分，李嘉祥表示，一銀目前擁有 41 處海外據點，位居公股銀行之冠，未來要繼續深耕此優勢，期許以每年 1 家海外據點揭牌營運，作為努力目標。

另外，李嘉祥也擘劃對於金融科技與 ESG 願景，其中 Fintech 部分要緊抓趨勢與，讓百年行庫也能與時俱進，至於 ESG 部分則是以永續經營理念為主軸，發揮金融業影響力，攜手更多夥伴創造永續價值。

對於李嘉祥接任銀行總座，一銀董事長邱月琴讚許，李嘉祥銀行歷練豐富，且長年深耕國際金融領域，看好李嘉祥在國際市場專業及敏銳度，必能帶領同仁開拓新市場、新客群及新模式，積極擴大一銀的營運規模，開展新機。