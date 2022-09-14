〈電信頻譜超標〉合併案聽證會月底登場 頻譜超標成焦點

國家通訊委員會 (NCC) 規劃月底舉辦兩大電信合併案聽證會，頻譜總額成為業界關注焦點。根據法規，1GHz 以下可使用的頻寬不得超過總額 3 分之 1，若完成整併後，台灣大 (3045-TW) 與遠傳 (4904-TW) 均面臨頻譜超標問題。

根據法規，電信業者持有頻率低於 1GHz 以下、3GHz 以下及 6GHz 以下的頻寬，不得超過可供核配總頻寬的三分之一。其中，1GHz 以下的低頻段因穿透性及繞射能力相對其他頻段強，所需建置的基地台數量較少，被視為黃金頻段。

據統計，1GHz 以下頻段共釋出 150MHz 頻寬，台灣大合併台灣之星後，1GHz 以下頻寬合計達 60MHz，將比法定上限多出 10MHz。遠傳合併亞太電後，雖然 1GHz 以下沒有頻譜超標問題，不過在 28GHz 仍多出 160M。

台灣大認為，頻率使用辦法沒有超限、違規的情況，以 NCC 設立的機制來看，當產業家數出現變化時，3 分之 1 的頻率使用效率情況不是鐵律，是可以適時調整，期盼主管機關能將「合併」因素納入考量。

此外，若電信市場有 5 家業者，有三分之一上限較為合理，不過未來剩 3 家業者後，幾乎每個業者都有頻譜超標狀況，希望主管機關能理解頻譜是公共財。

遠傳則指出，法規及頻譜釋照規則是為維護市場公平競爭，不使單一特定業者因持有頻寬過大而造成市場不公平競爭，若主管機關對頻率超標相關法規有不同解釋及認定，公司同意繳回超標的頻率，但期望其他業者也能採相同處理方式。