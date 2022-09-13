任天堂Switch遊戲斯普拉遁3大賣 股價噴發秀慶祝行情

日本電玩大廠任天堂昨 (12) 日宣布，全新 Switch 平台遊戲「斯普拉遁 3」在日本開賣 3 天共售出逾 345 萬套 (含數位下載版)，該公司股價周二 (13 日) 上演慶祝行情，盤中一度大漲 6%，最後收在每股 62,210 日元，較上個交易日上漲 5.51% 或 3,250 日元。

周二東京股市，任天堂股票盤中一度大漲 6% 至每股 62,490 日元，不僅創下該檔股票 2020 年 12 月 17 日以來最大盤中漲幅，也寫下今年 4 月 26 日以來最高價紀錄。

該公司昨日宣布，Switch 平台遊戲「斯普拉遁 3」(Splatoon 3) 在上週五 (9 日) 正式上市後的 3 天期間，於日本國內市場的累計銷量突破 345 萬套，創 Switch 平台遊戲日本上市 3 天期間的累計銷量新高紀錄。

日本摩根士丹利 MUFG 證券的分析師小野雅弘認為，參考上一代 Switch 平台遊戲「斯普拉遁 2」2017 年 7 月在日本國內上市之後，零售通路的 3 個月累計銷量才達到 156 萬套，可見此次「斯普拉遁 3」的銷售動能有多麼可觀。

小野雅弘也提到，考量任天堂財年 Q2(7 至 9 月) 的軟體銷售套數增加，獲利增加的可能性大增，投資人的正面評價也反映在股價上頭。