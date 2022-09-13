日本企業8月商品價格指數年增9% 連18個月超越去年同期

日本 8 月企業商品價格指數年增 8.9%，連續 18 個月高於去年同期，並高於市場預期，主要反映日元走貶、物價上揚，以及俄烏局勢導致的原物料價格攀升。

日本央行 (Bank of Japan) 周二 (13 日) 公布，日本 8 月企業商品價格指數 (Corporate Goods Price Index，CGPI) 報 115.1，寫下該統計自 1960 年展開以來的歷史新高，年增率為 9%，連續 18 個月高於去年同期，保持在 1980 年 12 月以來的高水準。另外， 7 月份的增加率也從先前公布的年增 8.6% 上修為年增 9%。

以品項來看，鋼鐵 (26.1%)、石油 / 煤炭製品 (15.6%) 和金屬製品 (12.3%) 等價格，均出現明顯上揚。另外和一般消費者較為相關的飲食品 (5.6%) 等品項，價格也同樣繼續攀升。

日本央行公布的 515 個查價品項當中，其中有 431 個品項價格上揚，約占整體的 8 成，而價格下跌的則有 68 個品項。

另外，日元計價的進口物價 8 月增加率為年增 42.5%，雖然低於前月份的年增 49.1%，仍是連續第 18 個月呈正成長，且大幅超越美元等其他貨幣計價的進口物價增加率 21.7%。日元計價的出口物價增加率為 17%，而美元等貨幣計價的出口物價只上升 3.5%。