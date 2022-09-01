在6月發生車禍後 通用汽車旗下Cruise召回並更新自駕軟體

通用汽車 (GM-US) 旗下新創公司 Cruise LLC 周四 (1 日) 宣布，在 6 月發生於舊金山的車禍導致兩人受傷後，它已經召回並更新了 80 輛自駕車的軟體。

聯邦監管機構表示，召回的軟體可能「錯誤預測」迎面而來車輛的路徑。Cruise 表示，已確定在軟體更新後這種不尋常的情況不會再次發生。

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，召回的軟體可能「在某些情境下，在無預警下左轉時，會導致自駕系統錯誤地預測另一輛車的路徑，或者對道路使用者的突然路徑變化反應不足。」

Cruise 周四透露，在 6 月 3 日舊金山發生車禍事故後，它已暫時阻止其車輛進行無預警的左轉，並減少其車輛可能行駛的方向。

在 7 月 6 日軟體更新後，Cruise 表示已逐漸重新導入無預警左轉，也就是在十字路口左轉時，須有一個穩定的綠燈指示所有交通方向，而不是特定的綠色箭頭限定轉彎車輛。

Cruise 發表聲明強調，所有車輛都將進行軟體更新，召回「不會影響或改變我們目前的道路操作」。

該公司補充說：「Cruise 自駕車更能防止這種奇異的、特殊的事件。」

NHTSA 表示，「不正確的自駕系統反應會增加撞車的風險。」

NHTSA 上月表示，它對 Cruise 車禍事件展開特別調查。

Cruise 表示，NHTSA「建議採取傳播這些訊息的適當作法」就是提交召回通知。

Cruise 表示，在極少數情況下，該軟體會導致自駕車在進行無預警左轉時急剎車，因其認定有必要避免嚴重的前端碰撞。

Cruise 說，自駕車「必須在兩種不同的風險情境間做出決定，並在迎面而來車輛突然改變方向之前，選擇發生嚴重碰撞可能性最小的一種。」

該公司還指出，一份警方報告發現，在 6 月的車禍中，責任最大的一方是另一輛車，因它在 25 英里限速區段以時速 40 英里行駛。

今年 3 月，新創科技公司 Pony.ai 同意召回其自駕系統軟體的某些版本，該軟體曾於去年 10 月在加州發生車禍的 3 輛汽車上採用。

NHTSA 當時表示這是「首度針對自駕系統發布召回令」。

今年 6 月，Cruise 表示，在克服當地官員的反對後，它成為第一家獲得美國城市付費自駕車的公司，並已開始在舊金山行駛付費無人駕駛汽車。