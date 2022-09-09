野村上調Fed升息預測 估本月將升3碼

野村證券 (Nomura) 分析師在週五 (9 日) 上調了對美聯準會 (Fed) 升息的預估，認為 Fed 將在本月升息 3 碼 (75 個基點)，高於先前預估的 2 碼。

以 Aichi Amemiya 為首的野村經濟學家在一份報告中表示，預估 Fed 將在本月將升息 3 碼，隨後在 11 月的會議上升息 2 碼，高於先前分別預估的升息 2 碼和 1 碼。

報告表示，最近幾週 Fed 官員們的評論表明，為了更有效地解決持續高於目標的通膨問題，加速升息並提高整體利率水平的緊迫性正在增加。

報告也指出，野村分析師維持他們對 12 月和 2 月各升息 1 碼的預測，對終端利率的預估為 4% 至 4.25%。

野村表示，儘管通膨放緩，全球經濟衰退擔憂持續存在，預期歐美英央行將在明年將開始降息，明年初利率將達到最高峰。野村經濟學家預計，經濟衰退可能在今年第四季開始。

高盛集團日前也提高了對 Fed 的升息預測，預估 9 月將升息 3 碼，11 月升息 2 碼，12 月升息 1 碼。他們說：「Fed 官員最近發言相當鷹派，似乎在暗示打擊通膨的進展不如他們所想的迅速。」

Fed 正在大幅升息抗擊火熱的通膨，6 月和 7 月已經分別升息 3 碼，且曾公開表示，9 月的升幅將取決於經濟數據，可能是 3 碼或 2 碼。