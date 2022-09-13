Nikola創辦人遭控詐欺案 審判正式展開

對 Nikola Corp (NKLA-US) 創始人兼前 CEO 米爾頓 (Trevor Milton) 的欺詐審判，將於周二 (13 日) 進行開場陳述。檢察官指控他在電動和氫動力卡車製造商的問題上向投資者撒謊。

檢察官表示，米爾頓從 2019 年 11 月開始就該公司的技術試圖欺騙投資人。在空頭研究機構興登堡研究公司 (Hindenburg Research) 發表報告宣稱該公司「欺詐」後，他於 2020 年 9 月離開該公司。

40 歲的米爾頓對兩項證券欺詐罪和兩項電匯欺詐罪表示不認罪。他的律師表示，他們將以米爾頓無意欺騙投資人作為主要辯辭；Nikola 的其他高管，包括其總法律顧問，也同意米爾頓的聲明。

美國地方法官拉莫斯 (Edgardo Ramos) 周一 (12 日) 主持了曼哈頓聯邦法院 12 名陪審員和 4 名候補陪審員的遴選工作。

米爾頓去年遭到起訴。檢察官表示，在 Nikola 加入越來越多通過特殊目的收購工具 (SPAC) 上市的科技和電動車公司之列後，他對 Nikola 在技術開發方面的進展做出了虛假陳述。

檢察官說，米爾頓在社群媒體和播客中的聲明鎖定在新冠疫情封鎖期間湧入股市的散戶投資人。米爾頓還被指控欺詐猶他州牧場賣家，後者提出民事訴訟，指控依據這位前 CEO 對該公司的說法，他接受了 Nikola 股票期權作為購買價格的一部分。

根據公開文件，到目前為止，Nikola 已在米爾頓的法律辯護上花費超過 2000 萬美元。

該公司於 2020 年 6 月透過與 VectoIQ Acquisition Corp. 的反向併購上市。Nikola 的市值當月超過 330 億美元，但之後跌至 30 億美元以下。

Nikola 於 12 月同意支付 1.25 億美元，以與美國證券交易委員會 (SEC) 和解有關該公司在其產品、技術進步和商業前景方面誤導投資者的指控。