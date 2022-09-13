瑞信分析師：通膨將大幅下滑 Fed有望未來4至6個月暫停升息

在美國即將公佈 8 月 CPI 數據前夕，瑞士信貸預估，通膨將會下滑，且美聯準會 (Fed) 將較預期更早暫停升息。

瑞信美國股票策略師 Jonathan Golub 表示，實際上市場已經反應出來。「當我們去加油站時，都看到汽油價格下跌，原油價格下跌。我們甚至看到食物價格下跌。這些都是積極因素。」

Golub 認為，通膨「崩潰」將在未來 12 到 18 個月內發生。他指出，期貨數據表明，到 2023 年底，食品和能源價格將會下跌 5.7% 和 11.8%，屆時商品通膨率將會從 2 月的 12.3% 降至 7%。

在通膨大幅下降的情況下，Golub 預計 Fed 將在接下來的 4 至 6 個月內停止升息。

市場普遍預期，8 月 CPI 報告將鞏固 Fed 在下周升息 3 碼的決定，但部分經濟學家認為，若通膨遜於預期，Fed 也可能只升息 2 碼。期貨市場預估，Fed 終點利率將在明年初達到 4%。

美國紐約聯邦準備銀行周一公布的調查報告也顯示，8 月份消費者對美國未來三年通膨的預期降至 2.8%，低於 7 月的 3.2% 與 6 月的 3.6%；對未來一年通膨預期從 7 月的 6.2% 降至 5.7%。

談及投資選項時，Golub 表示更偏好消費、工業、煉油加工等類股。Golub 也預估標準普爾 500 指數年底目標價為 4,300 點，意味著較週一收盤價有約 5% 的上漲空間。該指數在過去兩個月上漲近 8%。然而，仍較歷史高點下跌約 15%。