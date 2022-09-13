方舟創新CEO伍德示警：汽車售價下滑恐帶來大麻煩

方舟投資創辦人「女股神」伍德 (Cathie Wood) 認為，汽車售價即將下跌。想買車的消費者可能樂見此發展，但汽車售價下跌恐也意味美國聯準會 (Fed) 對抗通膨的力道過猛，對投資者創造新風險：Fed 政策錯誤。

美國通膨居 40 年高點，其中高漲的車價也是推力之一，自 2021 年迄今，新車和二手車價格就已飆升約 17%。

車價上漲也是特斯拉 (TSLA-US)、福特 (F-US) 以及 AutoNation (AN-US) 和 Lithia Motors (LAD-US) 等經銷商今年利潤高於去年的一大原因。

但 Fed 正升息抗通膨，倘若 Fed 真的成功，新車和二手車售價可望下跌，這聽起來不是壞事，但可能還得考慮升息和降價造成的連鎖反應，例如貸款問題。

伍德周一 (12 日) 在推特上寫道：「如果剩餘汽車價值相應惡化，1 兆美元以上的美國汽車債務將受損害。」她舉例，借款人在 2008/2009 年金融危機期間繼續償還汽車貸款。

她補充說：「這回，考量到有共享乘車以及很快會變便宜點的自動駕駛計程車，比起抵押貸款，貸款者不太可能優先償還車貸，這可能會顛覆回溯的量化模型。」根據 Fed 數據，美國有近 1.5 兆美元的未償車貸。

大多數人靠車貸買車，所謂剩餘價值即是汽車在租賃期結束或回購的情況下可出售的價值，是貸方的關鍵估計，倘若殘值估計錯誤，恐對貸方造成巨大損失。

根據聯邦存款保險公司 (FDIC) 的數據，美國銀行業的資本約 2.5 兆美元，佔總資產 10% 以上。車貸看起來不會是令美國經濟陷入生死存亡的外部議題，但汽車公司和 Ally Financial (ALLY-US) 等貸方即將召開的電話會議上，信貸損失仍值得關注。

汽車價格下滑可能會令一些產業的獲利面臨風險。

目前，剩餘價值對貸方來說是一個福音。例如，通用汽車 (GM-US) 的財務部門自疫情爆發以來，每季營業獲利約莫 10 億美元，較疫情爆發前幾年每季約 5 億美元的水準提升一倍。

伍德似乎最擔心 Fed 以滯後數據誤判通膨水準，且認為隨著機器人出租車等創新交通方式出現，運輸成本會下降，通膨也可能很快自然下降。

汽車售價下跌自然也有好處，可提升汽車需求。

美國汽車產業的年銷量約 1300 萬輛，高價是令人卻步的原因，但供應鏈也是一大問題。由於半導體短缺以及新冠疫情造成停工，車廠無法按計畫生產所有車輛，美國 1600 萬或 1700 萬輛的生產率更為常態。

雖然今年 1 月美國二手車售價觸頂，此後價格下跌近 11%，但比起疫情前的價格水準仍高出近 50%，令想買車的消費者望之卻步，因此售價若能下降，意味著交易量會更多。