汽油、旅遊成本下滑 美國8月通膨有望再降溫

在汽油價格持續回落、供應鏈改善以及旅遊成本減少的情況下，經濟學家預估，美國 8 月有望繼續降溫。

美國將於台北時間周二 (13 日) 晚間 8 點 30 分公布 8 月消費者物價指數 (CPI)，市場預期，整體通膨率有望下滑，但不含能源、食品成本的核心通膨率應會上升。

道瓊公司 (Dow Jones) 數據顯示，8 月 CPI 估年增 8%，低於 7 月的 8.5%；排除汽油後，核心 CPI 估年增 6%，高於前一月的 5.9%。

市場普遍預期，8 月 CPI 報告將鞏固聯準會 (Fed) 在下周升息 3 碼的決定，但部分經濟學家認為，若通膨遜於預期，Fed 也可能只升息 2 碼。

Jefferies 首席經濟學家 Aneta Markowska 說：「硬要說的話，通膨率也可能稍微走軟，若能源商品價格下跌 10.2%，應該會使 CPI 下滑半個百分點，但核心 CPI 更加關鍵。」

汽油成本將是帶動 8 月能源價格下跌的最大驅動力。美國汽車協會數據顯示，自從 6 月中旬飆破每加侖 5 美元後，全美汽油零售均價整個夏季都在下跌。

Markowska 預估，8 月整體 CPI 將較前月下滑 0.2%，核心 CPI 估上升 0.3%，機票和飯店價格將延續上月的下滑態勢。

市場策略師認為，就長期前景來看，本次的報告細節將更加關鍵，可能有助於形塑市場對 Fed 停止升息時的終端利率 (terminal rate) 預期。

期貨市場預估，Fed 終點利率將在明年初達到 4%，Markowska 則預期明年 1 月可能達到 4-4.25%。

何時結束緊縮政策成焦點

目前市場對 Fed 何時結束緊縮政策的看法仍存分歧，部分專家預估會在今年底前發生，部分則認為要等到明年初，甚至有人預估 Fed 明年下半年就會開始降息。

Markowska 認為，8 月的通膨報告不會對下周的利率決議產生太大影響，現在 Fed 面臨的問題在於，雖然通膨正在放緩，但較低的能源價格有助於提高購買力，帶動經濟增長勢頭回升。

Markowska 說，消費者似乎正將支出從汽油轉移到其他商品和服務，這可能使美國經濟比 Fed 原先預期還要更加火熱。她預估，美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 增長率至少會有 3%。