〈財報〉甲骨文Q1營收及格但財測遜色 高層暗示重磅消息 盤後小漲

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (12 日) 公布第一財季營收符合預期，但獲利和財測低於分析師預期，由於執行長暗示亞馬遜一些雲端大客戶可能轉移到自家平台，盤後股價應聲上揚。

FY 2023 Q2 財測關鍵數據

調整後 EPS：1.16 至 1.20 美元 vs. 1.27 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收年增率：15% 至 17% vs. 18% 即 121.7 億美元 (Refinitiv 調查共識)

Catz 預計，匯率將負面衝擊 Q1 營收 5% 至 6%，以及對 EPS 造成高達 7 美分的影響。

甲骨文的聯合創始人、董事長兼技術長 Larry Ellison 則自信滿滿的說，Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 將迎來更多業務。「我自己一直在與 (亞馬遜雲端服務) AWS 上運行的一些亞馬遜知名大品牌交涉，他們 AWS 的帳單金額越來越多，如果他們移轉到 OCI，就可以省下一大筆錢。我預期下一季我們就會宣布一些大品牌從亞馬遜移轉到 OCI，這是會讓人驚訝的消息，我先暫且說到這。」

近時確認，甲骨文周一收高 1.54%，盤後上漲 1.43%，報每股 78.18 美元。

F2023 Q1 (8/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

調整後每股獲利 (EPS)：1.03 美元 vs. 1.07 美元 (Refinitiv 調查共識)

營收：114.5 億美元 vs. 114.5 億美元 (Refinitiv 調查共識)

純益：自去年同期的 24.6 億美元降至 15.5 億美元

甲骨文營收年增率自前一季的 5% 提高至 18%，歸功於甲骨文收購的美國醫療 IT 公司 Cerner 貢獻 14 億美元營收貢獻。

甲骨文表示，若不含匯率負面衝擊， EPS 將增加 8 美分。

雲端服務和授權許可類別創造 84.2 億美元的營收，年增 14%，且高於 StreetAccount 調查的 82.7 億美元的共識。

雲端基礎設施營收年增 52%，達到 9 億美元。

根據執行長 Safra Catz 聲明，目前 app 和基礎設施雲端業務的營收占比超過 30%。

甲骨文第一季除了完成 Cerner 收購交易，也宣布和微軟 (MSFT-US) 合作，Azure 用戶也可在 OCI 上布建、存取及監控 Oracle Database 服務。

不含盤後波動，甲骨文股價今年迄今下跌近 12%，同期 S&P 500 跌幅約 14%。