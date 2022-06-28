甲骨文成長恐放緩 高盛列4大擔憂喊賣出

甲骨文 (ORCL-US) 因第四季財報數據優於預期，創下十多年來成長最棒的一季，但仍有分析師質疑該公司能否持續好轉下去，尤其是高盛分析師。

高盛分析師 Kash Rangan 周一 (27 日) 恢復追蹤甲骨文的股票，並給予「賣出」評級，目標價為 75 美元，略高於現行股價。甲骨文周一股價持平收在 70 美元左右，本月 13 日財報公布後曾大漲逾 10%。

甲骨文近期完成 280 億美元收購 Cerner，Rangan 在高盛為電子病歷公司 Cerner 提供收購諮詢時，暫停分析甲骨文。

Rangan 在報告中提到多項擔憂點，首先，他認為甲骨文核心數據庫業務的市佔率正在流失，被 MongoDB (MDB-US)、微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等瓜分市場。

再者，由於經濟衰退可能會影響企業 IT 預算，甲骨文 app 業務的成長也恐放緩，尤其是 NetSuite 和 Fusion。

Rangan 還指出，甲骨文為擴展其雲端基礎設施而進行的積極資本支出計畫抑制自由現金流的產生。

第四，甲骨文承擔約莫 160 億美元的新債務作為收購 Cerner 的資金，而償債服務令向來積極的庫藏股執行計畫戛然而止。

Rangan 表示，如果甲骨文的雲端營收成長出現持續加速，可支撐整體營收成長重新加速，扭轉數據庫領域市場份額流失的局面，快速整合 Cerner，以及雲端基礎設施的投資能產生高回報，這樣他會考慮對該股採取更正面的立場。

他也希望看到營業利益擴大，以及為收購 Cerner 增加的槓桿率迅速降低。

Rangan 對甲骨文的看法，是他對廣泛企業軟體股的更新報告其中之一，他同時也將 GitLab (GTLB-US) 和 Atlassian (TEAM-US) 的評級自「中立」調升至「買進」，主張這兩家公司都是對「DevOps」的反周期押注，為聚焦編寫新代碼速度和效率的軟體產業一部分。

另一方面，他將 Informatica (INFA-US) 的評級自「買進」下調至「中立」，因為該公司業務轉向雲端，增加風險。他也將 Altair Engineering (ALTR-US) 評級自「中立」下調至「賣出」，主張該公司營收成長預估會因宏觀經濟疲弱而面臨風險。

Rangan 補充，「在經濟條件充滿挑戰的情況下，獲利成長軟體股可做為防禦性資產類別。」他重申「確信名單」上的買進評級，包括：Salesforce.com (CRM-US)、Datadog (DDOG-US)、 ServiceNow (NOW-US) 和微軟。