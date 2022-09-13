〈美股盤後〉預期美國通膨觸頂 四大指數續揚 

華爾街預期美國 8 月通膨數據將觸頂回落，烏克蘭軍隊反攻傳出捷報，市場風險情緒好轉，美股週一 (12 日) 漲勢延續，油價攀升，提振能源股板塊，而隨著新機預購熱絡，蘋果漲勢吸睛，四大指數全數收紅，道瓊收盤微漲近 230 點，那指和標普升逾 1%。

美國紐約聯邦準備銀行週一公布最新調查顯示，8 月份消費者對未來通膨預期進一步下滑，其中消費者對三年通膨預期已連續第四個月下降。

同時，投資人正靜待週二公布的美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告。華爾街預期 8 月 CPI 將年增 8.1%，7 月份為增長 8.5%。8 月剔除能源影響的核心 CPI 料將從 7 月份的 5.9% 上升至 6.1%。

一些經濟學家預測，若出現特別疲軟的 CPI 數據，聯準會可能鬆手僅升息 2 碼，不過也有經濟學家篤定聯準會必升息 3 碼，因為美國就業市場表現仍然強勁。

政經方面，美國總統拜登即將簽署一項行政命令，以擴張美國生物製造業，並降低對中國的依賴，顯示美中的科技戰火已經延燒到生技產業，

中國國家主席習近平準備進行新冠疫情後的首度出國外訪，北京政府宣布，習近平將於 9 月 14 日至 16 日將訪問哈薩克及烏茲別克，並出席在撒馬爾罕 (Samarkand) 舉行的上海合作組織成員國元首理事會。俄媒先前報導，習近平與俄羅斯總統普丁將於上海合作組織峰會期間會面。

長達 7 個月的俄烏戰爭可能來到轉捩點，烏軍過去 2 週在烏克蘭南部收復 500 平方公里失土。外界關注，普丁可能趁著與習近平會面的機會，要求中國給予更多援助。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.08 億例，死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體走升，能源、科技和非必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅 Meta 收黑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.85%；Meta (META-US) 跌 0.11%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.39%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%。

蘋果領漲之下，道瓊成分股盡數走高。美國運通 (AXP-US) 上漲 2.53%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.87%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.58%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.54%；安進 (AMGN-US) 下跌 4.07%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 漲 0.32%；美光 (MU-US) 漲 0.87%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.82%；AMD (AMD-US) 跌 0.95%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.22%；高通 (QCOM-US) 漲 0.72%；德儀 (TXN-US) 跌 0.094%。

台股 ADR 僅日月光獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.76%；日月光 ADR (ASX-US) 下滑 1.39%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.31%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.69%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 勁升 3.85% 至每股 163.43 美元，創 5 月份以來最佳單日表現。天風國際證券分析師郭明錤週一發布蘋果新機預購調查顯示，iPhone 14 Pro Max 需求已超過去年 iPhone 13 Pro Max，認為蘋果將透過 2023 年的 iPhone 15 和 iPhone 15 Pro 進一步區分其 Pro 和非 Pro 機型，同時提高 iPhone 整體的平均售價。

蘋果新機 iPhone 14 系列預購熱絡，特別是高階機型。(圖片：翻攝 appleinsider)

軟體巨擘甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 收紅 1.54% 至每股 77.08 美元，盤後其股價續揚 1.5%。

甲骨文盤後公布 2023 會計年度第一季 (截至 2022 年 8 月 31 日) 財報，調整後每股純益達 1.03 美元，遜於市場預期，但營收達 114.5 億美元，優於預期，主因是近期收購的電子病歷公司 Cerner 帶來 14 億美元的財務貢獻，該季營收比去年同期增長 18%。

高盛 (GS-US) 上漲 0.67% 至每股 342.58 美元。外媒報導，高盛正著手進行自新冠疫情以來最大規模的裁員，將從本月開始裁掉數百人，美國金融業也感受到當前經濟衰退寒意，分析師普遍預估，今年高盛的利潤將下降逾 40%。

推特 (TWTR-US) 下滑 1.85% 至每股 41.41 美元。推特律師團隊表示，馬斯克試圖取消推特協議是無效和錯誤的，推特付錢給吹哨者並不違反協議。市場還傳出，推特股東大會上，大部分股東將同意馬斯克以每股 54.20 美元的價碼收購推特。

華爾街分析

花旗策略師 Ebrahim Rahbari 認為，由於市場認為聯準會鷹派升息短期已經到達頂峰，而且市場持倉相對防禦性，美股在壓力釋放後反彈與近期美元的廣泛修正趨勢將持續到本週。

富國銀行分析師研判，近月原物料期貨價格走低和供應鏈瓶頸緩解，皆預示著通膨將在未來幾個月降溫，但勞動力成本增速依然強勁，顯示要使通膨持續回落到聯準會的目標水平並不容易。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主