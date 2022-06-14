〈財報〉雲端基礎業務高速成長 甲骨文Q4獲利優預期 盤後漲逾13%

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (13 日) 公布第四季業績高於分析師預期，激勵盤後大漲 13% 以上。

近時確認，甲骨文周一收低 4.6% 至每股 64.05 美元，盤後大漲 13.77%，報每股 72.82 美元。

FY 2023 Q1 財測關鍵數據

營收總額 (含對 Cerner 的收購)：以固定匯率計算，年增 20% 至 22%，或浮動匯率計算，年增 17% 至 19%

Non-GAA EPS：(固定匯率) 1.09-1.13 美元、(浮動匯率) 1.04-1.08 美元，略低於華爾街共識預期的 1.13 美元。

雲端營收 (不含對 Cerner 的收購)：以固定匯率計算，年增 25% 至 28%，或浮動匯率計算，年增 22% 至 25%

雲端營收 (含對 Cerner 的收購)：以固定匯率計算，年增 47% 至 50%，或浮動匯率計算，年增 44% 至 47%

Catz 預期，2023 年 5 月止的全財年，雲端業務應會成長 30% 以上。

F2022 Q4(5/31 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 1.54 美元 vs. 1.37 美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

營收：年增 5% 至 118.4 億美元 vs. 116.6 億美元 (Refinitiv 調查的分析師共識)

FY 2022 業績關鍵數據

營收：年增 5% 至 422 億美元

EPS ： (GAAP)2.41 美元、(Non-GAAP) 4.90 美元

甲骨文第四季營收年成長 5%，主要由「雲端基礎設施」業務的成長推動。該業務競爭敵手包括亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和微軟 (MSFT-US) 的 Azure。

甲骨文表示，該部門銷售成長 36%，讓整體雲端營收提升 19% 至 29 億美元。根據 Synergy 研究集團數據，截至去年底，甲骨文仍未躋身雲端基礎設施全球 5 大供應商的行列，但該公司不斷展現自己有能力吸引舊客戶轉用雲端產品，也能讓新客戶慕名前來。

甲骨文不斷擴大其位於全球的資料中心業務，以抓住市場對雲端運算和企業軟體不斷上升的需求。經過新冠疫情浪潮，越來越多企業改採混合型勞動模式，執行長 Safra Catz 聲明，該公司看到對雲端基礎設施的需求大幅增加。

Catz 說：「我們認為，這樣的營收成長表明我們的基礎設施業務現在已經進入高速成長階段。」

在周一盤後大漲之前，今年迄今甲骨文股價已下跌 27%，但略優於同期下跌 31% 的那斯達克綜合指數的表現。

由於投資者對企業財報的焦點移轉，在經濟低迷之際，投資者更注重能產生獲利和現金，因此甲骨文獲利高於預期這點尤其重要。